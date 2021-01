Henstedt-Ulzburg Gemeinde will eine neue Alsterbrücke im Schlappenmoor

Henstedt-Ulzburg. Fußgänger und Radfahrer sollen auch künftig im Schlappenmoor spazieren gehen können, ohne von der Alster aufgehalten zu werden. Darin sind sich die Henstedt-Ulzburger Kommunalpolitiker einig. Der Bau- und Planungsausschuss fasste jetzt auf Antrag der CDU-Fraktion den Beschluss, mit der Landesregierung über den Bau einer Brücke zu verhandeln. Fest steht indessen, dass die alte Brücke im Frühjahr abgerissen und durch eine Furt ersetzt wird.

Nachdem bekannt geworden war, dass die bestehende Holzbrücke abgerissen werden sollte, kam es zu heftigen Protesten aus der Bevölkerung. Die örtliche CDU stellte daraufhin den Antrag, die Gemeindeverwaltung aufzufordern, mit den Planungen und dem Bau einer neuen Brücke zu beginnen. Ziel dieses Vorstoßes war es, die Arbeiten mit der vom Land geplanten Furt und die Brückenbauarbeiten zu koordinieren, so dass Spaziergänger spätestens im Sommer wieder trockenen Fußes über die Alster gelangen könnten.

Im Prinzip waren sich die Politiker im Planungs- und Bauausschuss einig: An dieser Stelle sollte tatsächlich wieder eine Brücke gebaut werden. Deutlich wurde während der Sitzung aber auch, dass die Gemeinde in diesem Punkt keinen Alleingang starten kann. Nach längerer Diskussion einigte sich der Ausschuss schließlich einstimmig auf einen anderen Weg: Die Henstedt-Ulzburger Verwaltung soll mit dem zuständigen Ministerium sprechen und herausfinden, wie es zu der gewünschten Brückenlösung kommen kann. „Wir müssen eine dauerhafte Lösung finden, die für Fußgänger, auch mit Kinderwagen, und Radfahrer ausreichend ist“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Dietmar Kahle.

Wer sich jetzt vom Hohnerberg oder vom Togenkamp aus auf den Weg ins Schlappenmoor begibt, kommt von beiden Seiten bis zur Alster, dann ist Schluss. Weil die Brücke demnächst abgerissen werden soll, wurde sie vom Wege-Zweckverband, der für die Wirtschaftswege zuständig ist, bereits im vergangenen Jahr abgesperrt.