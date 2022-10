Wetter Norderstedt: Stürmisch – aber der goldene Herbst lässt sich blicken

Der Herbst zeigt sich in Norderstedt von seiner goldenen Seite.

Norderstedt. Jeder der draußen noch Kastanien, Bucheckern oder bunte Blätter als Herbstdekoration sammeln möchte, sollte jetzt die Gelegenheit ergreifen. Die nächsten zwei Tage soll das Wetter „freundlich mit ein paar Wolken werden“, sagt Jens Kieser, Experte vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am heutigen Donnerstag erreichen die Höchsttemperaturen 18 Grad und es ist überwiegend sonnig. Allerdings wurde eine Warnung ausgesprochen. Wer aus dem Haus geht, sollte über winddichte Kleidung nachdenken. Denn es werden Böen von bis zu 55 Stundenkilometern erwartet.

Wetter Norderstedt: Am Freitag bleibt es angenehm

Die Temperaturen werden Donnerstagnacht auf 5 bis 7 Grad abkühlen. Tagsüber steigen die Temperaturen am Freitag jedoch wieder auf 17 bis 18 Grad. Es bleibt wie am Donnerstag „niederschlagsfrei, allerdings mit ein paar mehr Wolken gegen Abend“, sagt Meteorologe Jens Kieser.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ziehen „in den Frühstunden von der Nordsee Schauer über das Land“, so Kieser. Der Regen wird begleitet von gemäßigten Temperaturen bis zu 15 Grad. Der Wetterexperte kündigt jedoch an, dass im Verlaufe des Sonnabends „sonnige Abschnitte“ nicht ausblieben.

Norderstedt: Der Start ins Wochenende wird regnerisch

Wer am Sonnabend den Regenschirm rausgeholt hat, kann ihn für Sonntag gleich wieder wegpacken. Es bleibt relativ milde mit maximal 16 Grad und es soll keine Niederschläge mehr geben. Am Montag kann es zwar zu „einzelnen Schauern“ kommen, aber es wird ein wechselhafter „Sonne-Wolken-Mix“, kündigt der Meterologe Jens Kieser an.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.