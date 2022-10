Veranstaltung: „Rosas Revolver“ – Wenn Selbstmord mal richtig schief geht

Norderstedt. „Rosas Revolver“ heißt das komische Stück, das vom Norderstedter Amateur-Theater (NAT) am Donnerstag, 6. Oktober, im Festsaal am Falkenberg uraufgeführt wird. Der Schauspieler Chris Arnold gibt mit dem Stück sein Autoren-Debüt. Gitta Riken spielt die Rosa, sie ist die Enkelin von Alfred Stern, der das NAT vor 75 Jahren gründete.

Der Plot: Rosa kauert in ihrem rosaflauschigen Morgenmantel in ihrem Rosa-Plüschsessel – einsam, lebensmüde. Sie setzt sich den Revolver an die Schläfe, will abdrücken – doch etwas bewegt sich neben ihr und lässt sie innehalten. Sie guckt hoch – ein Einbrecher.

Rosa (Gitta Riken, v. l.), Käthe (Saskia Loose), Guru (Rainer Beeken), Kuddel (Benjamin Stawicki) und Sissi (Sabrina Schlesselmann) versuchen, ihre Probleme in einer Seánce zu lösen.

Foto: Heike Linde-Lembke

Rosa nimmt den Revolver von ihrer Stirn und – richtet ihn auf den Einbrecher. Der heißt, wie er ist: Kuddel. Er ist leicht dusselig und mag Überraschungen gar nicht. Warum sitzt da diese Frau, warum kann er nicht einfach zum Safe gehen, die Urkunden klauen – denn dafür wurde er engagiert – und wieder verschwinden? Dass eine Frau im Haus ist, hat ihm sein Auftraggeber nicht gesagt, so war das nicht abgemacht, Kuddel ist verstört.

Plötzlich rauscht Rosas Nachbarin Käthe in die Stube, als ob sie ahnte, dass Rosa Ablenkung braucht. Sie guckt sich den Einbrecher genauer an – und findet Kuddel recht sympathisch. Dann platzen auch noch Käthes undurchsichtiger Esoterik-Guru und ihre Nichte Sissi in die Szene.

Der Guru schlägt eine Seánce vor, um die verfahrene Lage zu entwirren. Doch was hat dieser Typ mit dem wirren Bart wirklich vor? Und wer ist so scharf auf Rosas Urkunden, die Kuddel klauen sollte?

Benjamin Stawicki spielt Kuddel, Saskia Loose die Käthe, Sabrina Schlesselmann die Sissi und Rainer Beeken den Guru.

„Rosas Revolver“, Do, 6.10., 20.00, Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 90 (weitere Termin: Fr, 7.10., 20.00; Sa, 8.10., 16.00+20.00; So, 9.10., 18.00; Do+Fr, 13.+14.10., 20.00; Sa, 15.10., 16.00+20.00; So, 16.10., 18.00). Karten 10 Euro, TicketCorner, Rathausallee 60 und karten@norderstedter-amateur-theater.de