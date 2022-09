Henstedt-Ulzburg: Fünf Tage Wiesn – gefeiert wird auch für den guten Zweck

Von Donnerstag bis Montag steigt die Party des Jahres vor dem CCU. Was alles geboten wird – und worum die Bürgerstiftung bittet.

Vor der Corona-Zwangspause war das Festzelt der HU-Wiesn in Henstedt-Ulzburg am Wochenende immer gut gefüllt.

Henstedt-Ulzburg. Im Kreis ist es die zeitlich längste Variante des Oktoberfestes: die HU Wiesn in Henstedt-Ulzburg. Sie wird von Donnerstag, 29. September (17.30 Uhr, Fassanstich um 18.30 Uhr), bis Montag, 3. Oktober (Ende um 18 Uhr), auf dem Marktplatz vor dem CCU stattfinden. Der Verein „HU bewegt“ errichtet mit seinen Helfern ein 850 Quadratmeter großes Festzelt. An Getränkeständen gibt es bayerisches Bier, Spezialitäten wie Schweinshaxe und andere Wurst- oder Fleisch-Köstlichkeiten, aber auch einen vom Joy betriebenen Cocktailstand, Crepes oder tagsüber Eis.

Bis Sonntag gibt’s immer bis 23 Uhr eine Gaudi mit einem DJ, dazu am Freitag (Tom Miller – Sound of Elvis) und Sonnabend (Wiebke, das Andrea Berg-Double) Bühnenacts. Reservierungen werden für diese beiden Tage nicht mehr angenommen, da über zwei Drittel der Tische gebucht wurden – der Rest soll für alle Gäste verfügbar sein.

Henstedt-Ulzburg: Fünf Tage HU-Wiesn – gefeiert wird auch für den guten Zweck

Auch für die Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg ist die Sause etwas Besonderes. Die wohltätige Organisation feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag – und das vor Ort auf der Wiesn am Montag, 3. Oktober, denn der ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern auch der bundesweite Stiftungstag. Alt-Bürgermeister Volker Dornquast ist Vorsitzender der Stiftung. „Wir haben in den 15 Jahren eine ganze Menge geschaffen, haben ein Spendenvolumen von fast 200.000 Euro umgesetzt – obwohl wir fast keine Zinserträge auf unser Kapital haben.“

Man sei immer dabei, Spenden zu akquirieren. „Wir tun das auf verschiedene Art und Weise. Am 3. Oktober wollen wir unseren Geburtstag feiern. Ich hoffe, dass viele Leute kommen. Die Veranstaltung ist ohne Eintritt – der eine oder andere tut hoffentlich etwas in unsere Dose.“ Erwünscht ist eine Summe mit einer „15“. Das Ganze hat, nach Rücksprache mit den Organisatoren, den Charakter eines Frühschoppens. Der Shantychor Alstermöwen eröffnet das Benefizkonzert um 11 Uhr, um 13 Uhr spielt der Folk-Musiker MacPiet.

Die Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg – hier der Vorsitzende Volker Dornquast (r.) und Vorstandsmitglied Horst Schumacher - veranstaltet am 3. Oktober ein Benefizkonzert auf der HU-Wiesn.

Foto: Christopher Herbst

Die Bürgerstiftung fördert Jugend, Kultur und Sport im Ort

Dornquast erinnert sich: Die Stiftung sei damals bewusst nicht nur auf eine Person, Familie oder Firma begrenzt worden. „Es sollen sich möglichst viele Bürger mit Kapital einbringen. Die Gelder dürfen nur in Henstedt-Ulzburg ausgegeben werden. Hier ist genug zu tun.“

Jugend, Kultur, Sport sind Bereiche, die bereits gefördert werden. Für die Zukunft will man auch Projekte im Umweltschutz unterstützen. Tradition hat die Arbeit an den Schulen, so etwa mit Computerkursen im Sinne der Berufsvorbereitung. Diese werden mittlerweile auch vom Kreis gefördert, sodass die Teilnehmerzahl erhöht werden kann.

Auch Segeltörne gehören zu den Aktivitäten – „da belohnen wir Schüler, die sich im sozialen Bereich besonders engagieren oder mit ihren Leistungen“, so Stiftungsvorstand Horst Schumacher. Eintägige Ausflüge an die Ostsee und Fahrten auf einem Marinekutter soll es künftig ebenso geben. „Ein sichtbares Projekt sind auch die Fitnessgeräte im Bürgerpark.“ Diese wurden der Gemeinde gestiftet, die sich auch um den Unterhalt sorgt.

Angedacht ist Hilfe für Senioren. Ein weites Feld. „Die Einsamkeit im Alter ist ein großes Thema“, sagt Schumacher. Gerne nimmt die Stiftung hier Ideen oder Ratschläge entgegen, welche Veranstaltungen oder Angebote sinnvoll wären (Infos und Kontaktdaten: buergerstiftung-hu.de).

HU-Wiesn, Do 17-23.00, Fr 15-23.00, Sa 12-23.00, So 10.30-23.00 (ab 11 Uhr Erntedank-Gottesdienst, ab 12 Uhr Uhr verkaufsoffener Sonntag), Mo 10.30-18.00 Alle Infos: hu-wiesn.de