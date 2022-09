Henstedt-Ulzburg: „HU kocht!“ – drei Gänge mit Überraschungseffekten

Kirche St. Petrus veranstaltet wieder gemeindeweites Kochen. Teams können sich nun anmelden. So läuft das Running-Dinner.

Henstedt-Ulzburg. Aktion "HU kocht!" am 5. November. Organisiert von St. Petrus-Kirchengemeinde. Foto v.l.: Petra Molitor (Kirchengemeinderat), Pastor Frederik Beecken, Annegret Rodemund (Kirchengemeinderat) und Bürgermeisterin Ulrike Schmidt in der Küche der St. Petrus-Kirche.

Henstedt-Ulzburg. An die Kochtöpfe, fertig, los! Auf Initiative der Kirchengemeinde St. Petrus findet am Sonnabend, 5. November, wieder ein Running-Dinner in Henstedt-Ulzburg statt. Das bewährte Konzept von „HU kocht!“ setzt auf Geselligkeit und die Freude daran, Menschen kennenzulernen. Die Anmeldung ist entweder als Zweier-Team möglich oder auch allein – dann wird ein Partner oder eine Partnerin zugelost. Und jedem Duo wird ein Gang – Vorspeise, Hauptgang, Dessert – zugewiesen. Das erfahren alle zwei Wochen im Voraus.

Ernst wird es dann am Tag des Dinners. Jedes Team bekommt für den jeweiligen Gang zwei weitere Teams zu Besuch – man sitzt zu sechst am Tisch. Für die weiteren Menüpunkte fährt man zu zwei anderen Gastgebern. Los geht es um 18 Uhr. Überraschungseffekt inklusive. „Man lernt so zwölf Menschen kennen“, sagt Petra Molitor aus dem Kirchengemeinderat. „Pro Gang hat man 30 bis 45 Minuten.“

„HU kocht!“ – drei Gänge mit Überraschungseffekten

Sprich: Gerade beim Hauptgang muss etwas vorgekocht werden, denn à la minute könnte eine Herausforderung sein. Zusätzlich der Fahrzeiten – auch zwischen den Ortsteilen – passt das organisatorisch. Und um 22 Uhr können dann alle Teilnehmer auf Einladung der Kirche zu einem Abschlussfest in den Gemeindesaal kommen.

Was gekocht wird, ist allen selbst überlassen. Hauptsache, es schmeckt! „Es gibt Leute, die kochen auf Sterne-Niveau. Für andere steht das Kennenlernen im Vordergrund.“ 50 bis 60 Personen haben in der Vergangenheit mitgemacht.

Henstedt-Ulzburg: Bei jedem Gang gibt es neue Gespräche und Bekanntschaften

Pastor Frederik Beecken ist auch diesmal wieder dabei – zusammen mit seiner Frau, wenn sie einen Babysitter finden. Er blickt zurück. „Wir sind bei jedem Speisegang neu ins Gespräch gekommen, es war nie das Schweigen im Walde. Und beim Abschlussfest wurden viele Gespräche wieder aufgegriffen.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schirmherrin ist Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „Als gute Esserin weiß ich: Essen verbindet. Und auch der Akt des gemeinsamen Kochens“, sagt sie. Und bedauert: Sie könne am 5. November nicht dabei sein – eine lang feststehender Termin verhindere das. Aber 2023, da werde sie dann mitkochen, verspricht Schmidt.

Anmeldeformulare gibt es vor Ort bei der Kirche, im Kirchenbüro oder online (www.kirche-rhen.de). Anmeldeschluss ist der 8. Oktober. Es wird um eine Teilnahmegebühr von 5 Euro gebeten. Wer Allergien oder bestimmte Unverträglichkeiten hat, sollte dies mit angeben.