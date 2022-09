Wetter Norderstedt: „Unbeständige“ Aussichten – mit kleinem Lichtblick

Der Herbst hat offiziell begonnen und das merkt man auch in Norderstedt. Die Wetter-Prognose für die kommenden Tage.

Norderstedt. Der Sommer war sehr lang – doch wer jetzt noch keine Gummistiefel hat, sollte sich schnell welche besorgen. Denn in den kommenden Tagen wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung so richtig herbstlich.

„Unbeständig“ ist das Wort, mit dem Julia Schmidt, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, die Aussichten beschreibt.

Wetter Norderstedt: „Unbeständig“ mit kleinem Lichtblick

Besonders am Dienstag gehört der Regenschirm zur Grundausstattung. „Es wird ein sehr nasser Tag“, sagt Schmidt. Die Temperaturen steigen auf maximal 12 bis 13 Grad.

Am Mittwoch gibt es bei gleichen Temperaturen etwas bessere Chancen auf trockene Perioden, aber regnen wird es auch. Ähnlich wird das Wetter am Donnerstag: Zeitweise Regenschauer und Temperaturen um die 13 bis 14 Grad.

Norderstedt: Relativ gute Wetter-Aussichten für Freitag

Etwas besser sind die Aussichten für den Freitag. „Es gibt vielleicht einen trüben Start in den Tag, mit vereinzelten Schauern, aber dann wird es trockener“, sagt Schmidt. Zwischendurch werde „vielleicht mal die Sonne durchschauen“, besonders am Nachmittag. Die Höchsttemperatur liegt bei etwa 15 Grad.

Auch am Wochenende wird es vermutlich regnerisch. „Das Wetter bleibt wohl unbeständig. Denn es ist kein stabiles Hoch in Aussicht“, so Schmidt. Ein Altweibersommer deute sich „gerade leider nicht an“. Dafür steigen zumindest die Temperaturen ein bisschen – auf 15 bis 16 Grad.