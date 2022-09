Kaltenkirchen - Premiere! Stadtvertretung sendet live aus dem Rathaus

Kaltenkirchen. Wer künftig die Sitzungen der Stadtvertretung in Kaltenkirchen verfolgen will, muss nicht mehr ins Rathaus kommen. Der Ton der Debatten wird künftig live übertragen. Premiere dafür ist am Dienstag, 27. September.

„Dies ist ein erster Schritt, dass die Einwohnerinnen und Einwohner mehr an der örtlichen Politik teilnehmen können“, sagte Bürgermeister Hanno Krause. So könne man die Sitzungen der Stadtvertretung auch von zu Hause aus verfolgen. „Als nächstes sollte eine Liveübertragung der Sitzung mit Ton und Bild kommen, vielleicht nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr“, kündigte der Bürgermeister an. Dafür braucht er jedoch neue politische Mehrheiten.

Innenministerium in Kiel genehmigte den Stream aus dem Rathaus

Die Stadtvertretung hatte am 22. Februar beschlossen, den Ton künftig als Stream zur Verfügung zu stellen. Dazu war eine eine Änderung der Hauptsatzung erforderlich, die durch das Innenministerium genehmigt werden musste. Das Okay aus Kiel liegt jetzt vor.

Dass jetzt keine Livebilder gesendet werden, liegt am Widerstand innerhalb der CDU, der Wählergemeinschaft Pro-Kaki und der FDP. Die Fraktionen sorgen sich, dass die Bilder missbraucht werden könnten.

Jugendstadtvertretung und Bürgermeister fordern Live-Bilder

Dagegen standen die Argumente der Jugendstadtvertretung und des Bürgermeisters. Außerdem hat die Stadtvertretung beschlossen, nur ihre eigenen Sitzungen zu übertragen, nicht aber die der Ausschüsse.

Die Stadtvertretung wird über den Neubau der Kindertagesstätte an der Hamburger Straße beraten und den Gemeindewahlausschusses und die Wahlleitung für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 bestimmen. Außerdem geht es um die Erhöhung der Entschädigung für Wahlhelfer und die Anschaffung neuer Container für Flüchtlinge.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. Alle, die als Zuhörerin oder Zuhörer die Sitzung verfolgen möchten, können dies über den folgenden Link einrichten: https://vimeo.com/event/1887236