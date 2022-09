Karl May Spiele: „Höllenfahrt der Gefühle“ – Sascha Hödl sagt Ade zu Winnetou

Bad Segeberg. Mit emotionalen Worten hat sich Schauspieler Sascha Hödl von den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg verabschiedet. Am Sonntag ist die diesjährige Saison am Kalkberg mit einem Besucherrekord beendet worden. 406.925 Zuschauer sahen das Stück „Der Ölprinz“ mit Alexander Klaws als Winnetou – der coronabedingt jedoch zwölfmal von Sascha Hödl vertreten wurde.

„An dieser Stelle möchte ich mich bei euch für einen atemberaubenden, romantischen, unvorstellbaren, wahrhaftigen, vollkommenen und wunderschönen Sommer bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg bedanken! Es war eine Höllenfahrt der Gefühle und Emotionen“, schreibt Sascha Hödl bei Instagram. „Neben meinen beiden eigentlichen Rollen durfte ich diesen Sommer 12x die wohl für mein Leben und meine Karriere verantwortliche wichtigste Rolle von Karl May verkörpern: Winnetou.“

Karl-May-Spiele: Emotionaler Abschied von Sascha Hödl

Bereits bei der Premiere musste Sascha Hödl für den erkrankten Alexander Klaws einspringen und die Rolle des Apachenhäuptlings übernehmen. Er überzeugte die Zuschauer als Winnetou so sehr, dass im Internet eine Diskussion über die Besetzung von Winnetou in der nächsten Saison entbrannte. Viele Fans sprachen sich dafür aus, dass Sascha Hödl im kommenden Jahr die Erstbesetzung von Winnetou werden solle.

Jetzt sind die Spekulationen von Tisch: Alexander Klaws spielt auch 2023 wieder den Apachenhäuptling. Das kündigte die Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, Ute Thienel, an.

Ob und in welcher Rolle Sascha Hödl nächste Saison wieder am Kalkberg dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Er selbst schreibt dazu: „Neben dem neuen Rekord an Zuschauern wird dieser spezielle Sommer ganz besonders im Herzen bleiben – bis wir uns alle wiedersehen! Wo auch immer!“

Vom Kalkberg nach Italien: Sascha Hödl in seiner Rolle als Italiener in dem Stück Avanti Avanti.

Foto: saschahoedl / Privat

Sascha Hödl: „Bis wir uns alle wiedersehen!“

Auch wenn sein Engagement am Kalkberg zu Ende ist – die Arbeit ging für ihn nahtlos weiter. Gleich nach der letzten Vorstellung fuhr er in den Süden von Deutschland. „Wir sind mitten in den Proben, und eines kann ich euch jetzt schon versprechen: Es wird der absolute Oberknaller!“, schreibt Hödl bei Instagram und postet ein Foto von sich in seiner neuen Rolle in dem Stück „Avanti Avanti“.

Dort mimt er einen Italiener. Die Komödie wurde bereits mit Jack Lemmon und Juliet Mills verfilmt und zum Welterfolg! Fans von Sascha Hödl dürfen sich freuen: In dem Stück singt er sogar!