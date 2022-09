Dankeschön für die Helden aus der Backstube (v. l.): Michael Mohr, Bürgermeister Hanno Krause, Thomas Podoroznij und Tanja Frisch. Leckere Torten und Kurchen in der Auslage der Bäckerei Vogt. Die Bäckerei Vogt in Kaltenkirchen.

Kaltenkrichen. Sie sind die Helden der Brandnacht in Kaltenkirchen: Als das älteste Haus der Stadt, das Kaltenkirchener Bürgerhaus mit seinem schönen Reetdach am vergangenen Freitag gegen 3 Uhr morgens in Flammen stand, da mussten Tanja Frisch, Michael Mohr und Thomas Podoroznij nicht lange nachdenken. Sie griffen zu den Eimern, füllten sie mit Wasser und begannen zu löschen. Natürlich hatten sie auch schon längst die Feuerwehr alarmiert.

Durch ihren schnellen Einsatz haben sie Schlimmeres verhindert und trugen dazu bei, dass das Bürgerhaus nicht komplett niederbrannte. Dass die Drei vor Ort waren, ist kein Zufall. Für sie hatte um 3 Uhr schon der Arbeitstag in der Backstube der benachbarten Bäckerei Vogt begonnen.

Kaltenkirchen: Diese Helden aus der Backstube retteten das Bürgerhaus

Ihre Zivilcourage wurde nun am Dienstagmorgen von Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause geehrt. Krause schaute in der Bäckerei vorbei und überreichte den drei Helden ein kleines Präsent. „Stellvertretend für sehr viele Menschen, denen das Bürgerhaus sehr lieb ist“, sagte Krause.

Die Bäckerei Vogt in Kaltenkirchen.

Foto: Stadt Kaltenkirchen

„Durch das mutige und beherzte Eingreifen dreier Mitarbeiter der Bäckerei Vogt wurde der nächtliche Brandherd am Bürgerhaus zunächst gestoppt und unsere freiwillige Feuerwehr sehr schnell alarmiert“, sagte der Bürgermeister. „Tanja Frisch, Michael Mohr und Thomas Podoroznij haben nicht weggeschaut, sondern sich uneigennützig gekümmert und Verantwortung übernommen.“

Man sollte sich ein Beispiel an den Dreien nehmen, sagte Krause. „Eben nicht wegschauen, wenn um uns herum etwas nicht in Ordnung scheint.“

Kaltenkirchen: Bürgerhaus soll wieder aufgebaut werden

Das Bürgerhaus in Kaltenkirchen stand am in der Freitagnacht in Flammen. Seit Stunden kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen und Glutnester im Reetdach.

Foto: Daniel Friedrich

Der Brand des reetgedeckten Bürgerhauses hatte in der Nacht zu Freitag zu einem Großeinsatz ausgelöst. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Segeberg sowie das Technische Hilfswerk kämpften gegen die Flammen. Das Haus konnte gerettet werden, das Reetdach im vorderen Gebäudeteil wurde jedoch völlig zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Krause hatte bereits angekündigt, dass das Bürgerhaus wieder aufgebaut werden soll. 1999 war das Reetdachhaus schon einmal abgebrannt. Damals hatte es kurz hintereinander zwei Brandanschläge gegeben – der zweite sorgte für den Totalschaden.