Laternenumzug Norderstedt: Erste Veranstaltungen stehen fest

Norderstedt. Wenn der Herbst kommt und es abends früher dunkel wird – dann stehen auch die Laternenumzüge in Norderstedt wieder an. In den vergangenen beiden Corona-Pandemiejahren fielen die Märsche mit bunten Laternen und Spielmannszügen leider aus. In diesem Jahr hingegen stehen die Termine.

Seit Jahrzehnten eröffnen in Norderstedt die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und das Herold-Center gemeinsam die Saison. Am Sonnabend, 24. September, startet der Umzug um 19.30 Uhr an der Europaallee vor dem Finanzamt.

Veranstaltungen: Laterne, Laterne! Erste Umzüge in Norderstedt stehen fest

Die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt will schon ab 19 Uhr für „flotte Melodien“ sorgen. Die Spielmannszüge der Freiwilligen Feuerwehr Appen und von TuRa Harksheide begleiten dann den Umzug. Der Weg führt dabei durch den Willy-Brandt-Park, über die Ochsenzoller Straße, den Krummen Weg, die Tannenhofstraße und die Kirchenstraße bis zum Feuerwehrhaus an der Ochsenzoller Straße 66.

Dort gibt es für die Kinder noch eine kleine Überraschung die vom Herold-Center gestiftet wird. Außerdem Wurst vom Grill und eine Auswahl an Getränken zu familienfreundlichen Preisen. Die BigBand wird erneut alle Gäste unterhalten.

Laternenumzug in Norderstedt: St. Martin kommt hoch zu Pferd

Am Freitag, 11. November, steht dann der St. Martin-Laternenumzug der Moorbek-Passage, der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde, der DLRG Norderstedt und der Reitabteilung der Rosa-Settemeyer-Stiftung an. Der Umzug startet um 18.30 Uhr an der Moorbek-Passage.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon um 18 Uhr startet das Treffen mit dem St. Martin zu Pferd auf dem Parkplatz. Der Umzug führt dann zum Museumshof des Feuerwehrmuseums Schleswig-Holstein und endet schließlich bei der Paul-Gerhardt-Kirche. Auf dem Museumshof wird die schönste Laterne prämiert.

Einen weiteren Laternenumzug bietet die Feuerwehr in Friedrichsgabe am Freitag, 4. November, an. Treffpunkt ist die Pestalozzistraße, von 18.30 Uhr an setzt sich der Zug in Bewegung.