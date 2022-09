Wetter Norderstedt: Regenjacke und Schals raus - Regen und kühle Luft kommen

„Durchwachsen“ werde jetzt das Wetter in Norderstedt. Was der Experte vom Deutschen Wetterdienst genau vorhersagt.

Norderstedt. Das Wochenende steht so langsam vor der Tür – doch es wird spürbar kühler, und der Himmel sah auch schon mal freundlicher aus. Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung in den kommenden Tagen? Tobias Schaff, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg sorgt für Aufklärung.

„Es kommt ein Tiefdruckgebiet. Deshalb wird das Wetter durchwachsen“, sagt der Wetterexperte. Besonders am Freitag sei mit „schauerartigen Niederschlägen“ zu rechnen. Am Sonnabend werde es auch noch regnen, aber etwas weniger.

Wetter Norderstedt: Sonne am Freitag und Sonnabend „nicht Hauptdarsteller“

Die Sonne wird an beiden Tagen „nicht der Hauptdarsteller“ sein, sagt Tobias Schaff, sie schaue nur „zwischendurch mal“ zwischen den Wolken hervor. Am Freitag steigen die Temperaturen auf 22 Grad, am Sonnabend nur auf 20. Das liege auch daran, dass „nördliche Winde“ kühle Luft mitbringen. Wer also einen Ausflug machen will, sollte die Regenjacke und vielleicht auch einen dünnen Schal einpacken.

Am Sonntag kann dann wieder auf leichtere Kleidung gesetzt werden. Denn der „zeichnet sich deutlich freundlicher ab“, wie Tobias Schaff sagt. Er rechnet mit einem trockenen Tag mit fünf bis sechs Sonnenstunden und Temperaturen um 21 Grad. Nördliche Winde wehen auch am Sonntag, aber nur „schwach bis mäßig“.

Wetter Norderstedt: Gute Aussichten für den Wochenbeginn

Im positiven Sinne spätsommerlich verspricht das Wetter besonders am Wochenbeginn zu werden. „Es sieht so aus, dass da ein Hochdruckgebiet kommt. Die Temperaturen am Montag und Dienstag können dann wieder auf 24 Grad steigen“, sagt Tobias Schaff.

