Veranstaltungen: SE-Kultur-Tage mit Grande Dame des Deutschrocks zum Auftakt

Sie legt ihre Biografie vor – mit 75 Jahren. Nun liest und spielt sie in Bad Segeberg. Was die Kulturtage noch bieten.

Sie kann Rock, sie kann Blues, sie kann Soul und ihr Leben ist ein Boogie, wie sie mal sang - und am Freitag in der Kalkberg-Oase vielleicht singen wird.

Kreis Segeberg. Die SE-Kultur-Tage – mit mehr als 80 Veranstaltungen startet das neunte Kultur-Festival im Kreis Segeberg am Freitag, 9. September. Das Motto: „Kultur – außer – gewöhnlich“.

Und gleich zum Auftakt kommt die Grande Dame der deutschen Rock-, Soul- und Blues-Szene – Inga Rumpf. Die Frau mit der „schwarzen“ Stimme und der bewegten Karriere im deutschen und internationalen Musikbusiness wird 75.

Veranstaltungen: SE-Kultur-Tage beginnen mit Grande Dame des Deutschrocks

Für sie der Anlass, zurückzublicken. Sie schrieb ihre Autobiografie „Darf ich was vorsingen?“ und geht damit nun auf Lesereise durch die ganze Republik. Unter anderem am Freitag, 9. September, um 20 Uhr, in die Kalkberg-Oase (Hamburger Straße 66) in Bad Segeberg.

Und Inga Rumpf wäre nicht Inga Rumpf, wenn es an diesem Abend nur Text und nicht auch Musik geben würde. Da nimmt sie den Titel ihrer Autobiografie ganz wörtlich. Etliche ihrer alten und neuen Songs wird sie in der Kalkberg-Oase erklingen lassen. (Eintritt frei, Spenden erwünscht).

Junge regionale Künstlerinnen und Künstler im Fokus

Das Programm der SE-Kulturtage bietet das breite Spektrum des kulturellen Lebens. Der Verein für Jugend- und Kulturarbeit Kreis Segeberg und die Kultur-Akademie Segeberg haben dabei vier Schwerpunkte gesetzt.

Das „SE-KulturFenster“ will ein Schaufenster für die regionale Kunst sein. Egal ob Laien, Semiprofi oder Profi – alle gestalten ihre Arbeiten eigenständig, veranstalten Ausstellungen, laden in ihre Galerien und Werkstätten ein, veranstalten Seminare, Workshops und Spaziergänge.

Das „SE-KulturDorf“ ist in diesem Jahr Strukdorf

Manchmal finden sich dabei mehrere Akteurinnen und Akteure zusammen, beispielsweise „Art in Vierfalt“, „Mixed Art“ und „Fotoschau“ mit dem Kulturverein Malimu und dem Fotoclub Norderstedt, die im Stadtmuseum Norderstedt (Friedrichsgaber Weg 290, ab Mi, 21.9., Vernissage 19.00) ihre Arbeiten zeigen.

Zweiter Schwerpunkt ist das Format „SE-JungeKunst“, das junge Kunst- und Kulturschaffende aller Kulturformen bis 27 Jahren aus der Region Segeberg unterstützt und fördert. Ihnen sollen im ländlichen Raum Perspektiven für ihr künstlerisches Tun eröffnet werden.

Kultur übernimmt die Flächen in in leerstehenden Häusern

Als „Featured Artist“ wurde in diesem Jahr die junge Performance-, Foto- und Video-Künstlerin Stevie Heyer aus Hassendorf (Niedersachsen) ausgesucht, die in ihrer Ausstellung „Niemand kann sein, wo mein Körper ist“ zum „Körpererleben“ einladen möchte (Ort und Zeit ist noch nicht bekannt).

Auch ein „SE-KulturDorf“ wurde wieder gewählt. Es ist Strukdorf im Osten des Kreises. Ein kunterbuntes Kulturtreiben von Klassik bis Folk, vom Familien-Treff bis zum Märchenspaziergang im Wald und im Wohnzimmer, im Garten und auf dem Gutshof, im Stall und am Strand erobert das Dorf, und alle machen mit.

Junge Performance-Künstlerin Stevie Heyer als „Featured Artist“

Der vierte Schwerpunkt ist die „SE-KulturNacht“, die mit Shows und Performances im denkmalgeschützten Haus der Jugend-Akademie stattfindet. Das Projekt „Jenseits der Glücksspirale – Von Bruchlandungen und anderen Schieflagen“ am Sonnabend, 24. September, will von 20 Uhr an in einen Erlebnispark mit theatralischen Spiel-Stationen entführen. (Eintritt frei, Anmeldung unter info@vjka.de).

Bemerkenswert ist auch das Pop-up-Projekt „Kultur trifft Leerstand“, das Kunst, Musik und Literatur an ebenso ungewöhnliche wie ungenutzte Orte und Gebäude in Bad Bramstedt, Bad Segeberg, Kaltenkirchen und Wahlstedt bringen will. Auch Stevie Heyers Ausstellung zählt dazu.

Veranstaltungen: Abi Wallenstein kommt ins Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg

Die Eröffnung des Projektes ist am Freitag, 16. September, 18 bis 20 Uhr, die Ausstellung „Ocean Inside“ im Foyer des Bramstedter Kurhaus-Theaters an der Oskar-Alexander-Straße 26 (Eintritt frei, Spenden erbeten). Die Allround-Künstlerin Amelie Ricas nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise übers Meer, begleitet von Poesie und Performance, Malerei und Musik.

Das gesamte Programm der bunten Tage ist sehr umfassend und bietet für wirklich jeden Geschmack etwas an: Etwa Abi Wallenstein im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg (24.9, 20.00) und Tastenkabarettist Axel Pätz im Margarethenhoff in Kisdorf (23.9., 20.00). Die Band The Mentulls aus England (15.9., 20.00) und das Terry Lee Hale Duo aus den USA (12.9., 20.00) spielen im Norderstedter Music Star; Alexandra Kampmeier erzählt Geschichten in Gesine Rodes Garage in Winsen (16.9., 19.00), und Tina Wittern will Kunst, Kultur und Kaffee zum Kunstgenuss im Café Kunterbunt in Steinbek verbinden (9.9.-25.9).