Unfall B432: Segeberger Chaussee nach schwerem Unfall voll gesperrt

Tangstedt. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Segeberger Chaussee in Höhe Tangstedt hat am Sonnabendmittag zu einer vorübergehenden Vollsperrung der Bundesstraß 432 geführt. Vier Menschen wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Mehr als 40 Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizeibeamte waren im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 73-jährige Tangstedterin aus Wulksfelde Richtung Tangstedt. Aus ungeklärter Ursache übersah sie gegen 12 Uhr die rote Ampel und fuhr auf die Segeberger Chaussee. Dabei rammte sie den Wagen einer 54-jährigen Hamburgerin, die auf dem Weg von Kayhude nach Norderstedt war. Die Fahrerin eines Linienbusses, der aus der Gegenrichtung kam, sah den Unfall und musste scharf bremsen.

Unfall B432: Segeberger Chaussee teilweise voll gesperrt

Die alarmierte Rettungsleitstelle Süd in Bad Oldesloe orderte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt, sowie vier Rettungswagen, einen Notarzt, den Leitenden Notarzt des Kreises Stormarn, den Leiter Rettungsdienst und den ärztlichen Leiter an die Einsatzstelle.

Die ersteintreffenden Kräfte des Rettungsdienstes versorgten die verletzten Personen aus den Pkw, die im Linienbus betroffenen Personen wurden vor Ort betreut. Die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt stellte den Brandschutz sicher, sicherte die Einsatzstelle und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

40 Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz

Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die vier verletzten Personen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während des Einsatzes war die B432 teilweise voll gesperrt. Der Einsatz war gegen 13:15 Uhr beendet.