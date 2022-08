Karl May: Lehrerverband kritisiert Verlag nach Rücknahme von Winnetou-Buch

Foto: Karl May Spiele Segeberg

Rassistisches Klischee? Alexander Klaws in der Rolle des Winnetou bei den Segeberger Karl-May-Spielen.

Diskussion um Karl May

Diskussion um Karl May „Töricht“: Lehrerverband kritisiert Ravensburger-Verlag

Kiel/Bad Segeberg. Die Entscheidung des Ravensburger-Verlags, ein Karl-May-Buch aus seinem Sortiment zu nehmen, schlägt weiterhin Wellen. Der Philologenverband Schleswig-Holstein, Berufsverband der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer, kritisiert die Entscheidung massiv.

„Wir sehen hier eine törichte Selbstzensur des Verlages zu Lasten jugendlicher Leserinnen und Leser“, sagt die Verbandsvorsitzende Barbara Langlet-Ruck. Der Verband schließe sich daher „den Vorbehalten an, die auch der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Präsidentin Karin Prien (CDU) artikuliert hatten.“

Karl May: Bildungsministerin Karin Prien hatte die Entscheidung kritisiert

Karin Prien hatte die Entscheidung, das Buch zurückzuziehen, als „bedauerlich und falsch“ bezeichnet. Sigmar Gabriel hatte getwittert, dass er als Kind Karl Mays Bücher geliebt habe. Sie blieben in seinem Bücherregal, er werde auch den Film mit seinen Kindern anschauen.

Stein des Anstoßes: Der Ravensburger-Verlag hatte kürzlich beschlossen, das Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ aus seinem Programm zu nehmen. Das Buch sollte eigentlich eine Ergänzung zum gleichnamigen Kinderfilm sein, der seit dem 11. August in deutschen Kinos läuft. An dem Buch hatte es aber teils heftige Kritik in den sozialen Netzwerken gegeben. Der Vorwurf: Das Buch bediene rassistische Stereotype aus der Zeit der Kolonisierung indigener nordamerikanischer Völker.

Ravensburger-Verlag begründete Entscheidung mit Kritik aus sozialen Netzwerken

Der Verlag stoppte dann, mit Verweis auf diese Kritik, die Auslieferung. „Wir danken Euch für Eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben“, hieß es in einer Stellungnahme.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit der Entscheidung zog sich der Verlag allerdings wiederum massive Kritik zu. Er knicke gegenüber einer „Cancel Culture“ ein, die nur eine laute Minderheit äußere. Karl May werde dabei in ein falsches Licht gerückt, so der Tenor.

Lehrerverband: „Übersteigerte Political Correctness“

Barbara Langlet-Ruck, Vorsitzende des Philologenverbandes Schleswig-Holstein.

Foto: PHV-SH

Diese Haltung vertritt auch der Philologenverband in seiner offiziellen Stellungnahme: „Es ist Unsinn und ein Zeichen von Hysterie, die übersteigerter Political Correctness entspringt, Werke von Karl May aus ihrem historischen Kontext herauszureißen. Mit dem Vorwurfe des `Rassismus` ließen sich auch zahllose andere Schriftsteller früherer Epochen belegen, ohne dass man dem historischen Zusammenhang, der literarischer Aussage oder der Wirkungsabsicht der Texte gerecht würde.“

Barbara Langlet-Ruck sagt: „Wir freuen uns über jede junge Leserin und jeden jungen Leser, wenn sie zum Buch greifen und sich darin verlieren. Da wirkt sich eine solche ängstliche, einknickende Verlagshaltung leider zu Lasten der lesebegeisterten Kinder und Jugendlichen aus.“ Langlet Ruck weiter: „Das schließt natürlich nicht aus, dass Unterrichtseinheiten über Diskriminierung – auch in literarischen Werken – sehr wohl ihren Platz in der Schule haben!“

Was die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg zu der Diskussion sagen

Mit dem Vorwurf, Klischees der Kultur der nordamerikanischen Ureinwohner zu bedienen und auch „kulturelle Aneignung“ zu betreiben, müssen sich indes auch die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg auseinandersetzen. In einer Stellungnahme der Kalkberg GmbH, die die Spiele veranstaltet, heißt es dazu: „Wir zeigen keine echte indianische Kultur und behaupten das auch gar nicht. Wir spielen die Abenteuer aus Karl Mays Traumwelt – einem märchenhaften wilden Westen, den es in dieser Form nie gegeben hat. Auch ist Winnetou keine historische Figur und kein Klischee, sondern ein Idealbild.“