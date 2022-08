Disney: "Einfach magisch": Eiskönigin Elsa kommt zu dir nach Hause

Nahe. „Elsa kommt! Elsa kommt!“, ruft Luise aufgeregt und stürmt zum Gartentor. Sie feiert heute mit ihren Freundinnen ihren vierten Geburtstag. Ihre Mutter Stephanie Bohne aus Tangstedt hat eine Doppelgängerin der Disneyfigur Elsa aus dem Film „Die Eiskönigin“ engagiert. Die Kinder lieben sie. Luises Geschenke sind in Elsa-Papier verpackt, auf den Bechern, dem Tischläufer, den Partyhüten und der Girlande im Baum ist überall das Gesicht der Prinzessin zu sehen. „Die Mädchen sind riesige Fans“, bestätigt Stephanie Bohne, was kaum zu verkennen ist.

„Hallo Elsa“, begrüßt das Geburtstagskind sein Idol. Sie tragen beide ein türkisfarbenes Prinzessinnenkleid. Luise hat es zum Geburtstag von ihren Eltern geschenkt bekommen. „Wie heißt ihr denn alle?“, fragt Elsa. Die Kinder haben keinerlei Berührungsängste. Sie löchern die Eiskönigin mit Fragen. Sie haben keinen Zweifel daran, dass vor ihnen die echte Elsa steht. In Wahrheit steckt aber die 18 Jahre alte Tori Lee Synnatzschke unter dem Kostüm.

Disney: Eiskönigin Elsa kann für Kindergeburtstage gebucht werden

Die Schülerin, die nächstes Jahr ihr Abitur am Lise-Meitner-Gymnasium in Norderstedt macht, ist mindestens ein genauso großer Fan der Eiskönigin wie die Kinder auf den Geburtstagen, für die sie gebucht wird. Tori Lee, die mit ihren Eltern und ihrer Zwillingsschwester in einem Reihenhaus in Nahe wohnt, schläft in Bettwäsche des Disneyfilms. An der Wand ihres Zimmers hängen Bilder, im Bett liegen Kuscheltiere wie Schneemann Olaf – eine der bekanntesten Rollen im Film.

Tori Lee Synnatzschke posiert als Eiskönigin Elsa verkleidet mit Geburtstagskind Luise (4), die ebenfalls ein Kleid passend zum Film trägt.

Foto: Annabell Behrmann

„Es ist einfach magisch“, schwärmt Tori Lee. Sie hat den ersten Teil der „Eiskönigin“ schon 112-mal gesehen, wie sie beinahe beiläufig erzählt. Für sie ist das keine große Sache. Das ist ihre Leidenschaft. Ihr Leben. „Ich kann den kompletten Film mitsprechen. Deswegen kann ich mich auch so gut in die Rolle hineinversetzen und den Kindern alle Fragen beantworten.“

Verwandlung zu Disneyprinzessin Elsa dauert über eine Stunde

Wenn Tori Lee in ihr Kostüm schlüpft, wird sie nicht nur optisch zu Elsa. Sie spielt die Rolle nicht nur – sie lebt sie. Ihre Verwandlung dauert etwa eine Stunde, manchmal länger. Das Elsa-Double schminkt sich am Schreibtisch, klebt unechte Wimpern an die Augen, flechtet sich zwei Zöpfe und versteckt sie unter einem Haarnetz. Dann setzt Tori Lee die Perücke mit den langen, platinblonden Haaren auf und zieht das türkisfarbene Kleid mit den Glitzersteinen an. Umhang umbinden, Schuhe anziehen – fertig.

So sieht Tori Lee Synnatzschke aus, bevor sie sich in Elsa verwandelt.

Foto: Annabell Behrmann

Sie hat es schon als kleines Mädchen geliebt, sich zu verkleiden. Mit zehn Jahren hat sie angefangen, Theater zu spielen. Sie hat keine Scheu, auf einer Bühne zu stehen – oder von kleinen Geburtstagskindern als Prinzessin bewundert zu werden.

Tori Lee folgen mehr als 600.000 Menschen bei TikTok

Zum ersten Mal ist sie bei einer Kinderdisco auf einer Eisbahn als Elsa aufgetreten. Ein Kollege ihres Vaters, der als DJ arbeitet, wusste von ihrer Leidenschaft und vermittelte ihr den ersten Job als Eisprinzessin. Von da an hat sie immer mehr Videos von sich als Filmheldin in den sozialen Medien veröffentlicht. Ihre ersten Anfragen für einen Geburtstag bekam sie über die Plattform TikTok. Inzwischen folgen ihr dort mehr als 600.000 Menschen. 2020, mit gerade einmal 16 Jahren, hat sie ein Gewerbe angemeldet. Ihre eigene Agentur, die den Namen „Pinkteddy Prinzessin“ trägt.

In ihrem Schrank hängen sechs Elsa-Kostüme und viele weitere Verkleidungen. Das Kleid, das sie bei Luises Geburtstagsfeier trägt, ist handgefertigt und hat 250 Euro gekostet. Sie verkörpert auch andere Figuren wie etwa Rapunzel, Belle oder Ladybug. Auf ihrer Internetseite können Eltern sich für einen Charakter entscheiden und buchen. „Zu 90 Prozent werde ich als Elsa engagiert.“

Schminken, tanzen, Glitzertattoos: Eltern können Programme wählen

Tori Lee bietet verschiedene Programme an. Kunden können wählen, ob sie die Kinder schminkt, mit ihnen tanzt, ihnen eine interaktive Geschichte vorliest oder Glitzertattoos auf Arme oder Hände klebt. Eineinhalb Stunden kosten 140 Euro. Wer sich zwei Stunden Kinderanimation wünscht, zahlt 190 Euro. 15 Kilometer Anfahrt sind inklusive.

Elsa tanzt mit den Kindern zum wohl berühmtesten Lied aus dem Film: Lass jetzt los.

Foto: Annabell Behrmann

Derzeit ist die Schülerin, die nach ihrem Abschluss Mediendesign studieren möchte, so gut wie jedes Wochenende ausgebucht. Ein bis zwei Monate vorher sollte man bei ihr anfragen. Für die meisten Mädchen, die bei Luises Geburtstag zu Gast sind, haben die Eltern ebenfalls einen Auftritt von Elsa gebucht. Eine Freundin kannte sie bereits.

Disneyprinzessin Elsa gibt es zum Abschied als Puppe geschenkt

Zum Abschied nach eineinhalb Stunden verteilt Tori Lee Geschenke. Mutter Stephanie Bohne hat für die Gäste kleine Überraschungstüten vorbereitet, für das Geburtstagskind gibt es ein weiteres Paket: eine kleine Elsa-Puppe, eingewickelt in Geschenkpapier der Eiskönigin.