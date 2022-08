Veranstaltungen: Wohin in Norderstedt und der Region? Hier sind neun Tipps

Norderstedt. Das Wochenende steht vor der Tür. Wie verbringt man es, wenn man in Norderstedt, Bad Segeberg oder anderswo im Kreis Segeberg wohnt? Etwa in Hamburg? Ist gar nicht notwendig. Auch die Region nördlich der Metropole bietet viel, wie wir wissen. Und was genau geht nun morgen und übermorgen, bei dem schönen Sommerwetter? Wir hätten da ein paar Tipps

Bad Segeberg: Auf den Spuren von Pierre Brice

Hella und Pierre Brice in ihrem Garten. Sieben Jahre nach dem Tod des legendären Winnetou-Darstellers stellt seine Ehefrau den dritten Band ihrer Pierre-Brice-Edition „...und dann blieb ich ewig Winnetou“ in Bad Segeberg vor.

Foto: Thomas Claaßen

Bad Segeberg. Sieben Jahre nach dem Tod von Winnetou-Darsteller Pierre Brice kehrt seine Ehefrau Hella Bruce an den Dort zurück, an dem ihr Mann große Erfolge gefeiert hat und letztmals live vor Publikum in der Rolle seines Lebens aufgetreten ist. Am 6. und 7. August wird Hella Brice am Kalkberg in Bad Segeberg den dritten Band ihrer Pierre-Brice-Edition „...und dann blieb ich ewig Winnetou“ vorstellen und signieren. Dieser im Karl-May-Verlag Bamberg erschienene Bildband widmet sich ausführlich Pierre Brices Zeit am Bad Segeberger Kalkberg. „Pierre hat diese Bühne geliebt – und ich auch!“, erzählt Hella Brice.

Signierstunde mit Hella Brice, Sonnabend, 6. August, von 14 bis 15 Uhr sowie von 19 bis 20 Uhr und in der Pause von „Der Ölprinz“Sonntag, Sonntag, 7. August, von 14 bis 15 Uhr sowie in der Pause von „Der Ölprinz“. Freilichttheater am Kalkberg.

Norderstedt: Bewusstes Atmen im Moorbekpark

Bewusst tief einatmen in der Natur – demnächst im Moorbekpark.

Foto: stock_colors / iStockphoto

Norderstedt. Atmen in die Lunge oder den Bauchraum? Flach oder Tief? Im Sitzen oder Stehen? Atemübungen schärfen die Wahrnehmung und können auch zur Entspannung führen. Das Netzwerk Norderstedt lädt zum Ausprobieren in lockerer Atmosphäre im Moorbekpark ein, mit Hannelore Kramer, Heilpädagogin. Ungefähr 30 Minuten sind eingeplant.

Bewusstes Atmen, Di, 9.8., 16.00, Grüne Stühle im Moorbekpark, Info bei Cornelia Büchner unter 0160/91 55 35 05.

Ellerau: Rock’n’Roll-Party im Freibad

Die Jungs der Band „Rocking Memories“ spielen im Freibad Ellerau.

Foto: Rocking Memories

Ellerau. Das Freibad Ellerau feiert seinen 50. Geburtstag mit einer Rock’n’Roll, Country und Oldie Party mit der Band Rocking Memories. Die Jungs lassen einen das Gefühl der 50er- und 60er-Jahre spüren – mit Stücken von Elvis, Chuck Berry, Fats Domino, den Beatles und Buddy Holly. abm

Freibad-Party, Sa, 6.8., 18.00, Am Freibad 1, Eintritt frei.

Henstedt-Ulzburg: Dresdner Vokalensemble in der Kreuzkirche

Das Vokalensemble „twentytwo“ mit Abiturienten des Dresdner Kreuzchores singt in der Kreuzkirche.

Foto: twentytwo

Henstedt-Ulzburg. Zu einem Konzert mit dem Dresdner Vokalensemble „twentytwo“ in der Kreuzkirche lädt die Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg ein. Dabei handelt es sich um die diesjährigen Abiturienten des weltbekannten Dresdner Kreuzchores. Das Repertoire umfasst geistliche und weltliche Werke, in dem Joseph Haydn und die Comedian Harmonists genauso wie Billy Joel zur Geltung kommen.

„twentytwo“, Mi, 10.8., 19.00, Kreuzkirche, Hamburger Straße 30, Eintritt frei, Spenden erwünscht

Kisdorf: Gassenhauer schmettern beim „Wirtshaussingen“

Stimmung bis zum Abwinken. Mitklatschen und Schunkeln ist Ehrensache beim Wirtshaussingen. Drei Stunden lang Stimmung im vollbesetzten Restaurant.

Foto: Frank Knittemeier

Kisdorf. Beim „Wirtshaussingen“ in der Zentrale in Kisdorf am Donnerstag, 1. August, werden Schlager, Oldies und Hits aus allen Epochen gemeinsam geschmettert – dazu gibt es Gitarrenbegleitung. Verena Grützbach führt die Sängerinnen und Sänger durch den Abend. Es ist schon das 27. Treffen in der Zentrale und das erste nach langer Corona-Pause.

„Wirtshaussingen“, Do, 11.8., 19.00, Zentrale Kisdorf, Dorfstraße 7, Reservierungen unter 04193/80 97 30.

Henstedt-Ulzburg: Wochenendtour mit dem Rad nach Bad Oldesloe

Malerisch: Im Uferbereich am Zusammenfluss von Trave und Beste in bad Oldesloe.

Foto: Stadt Bad Oldesloe

Henstedt-Ulzburg. Der ADFC Henstedt-Ulzburg radelt mit Gleichgesinnten am Sonnabend, 13. August, bei einer Tagestour nach Bad Oldesloe. Startort ist der Europagarten am Rathaus Ulzburg. Die Tour hat eine Länge von 65 km und führt im gemütlichen Tempo auf dem landschaftlich reizvollen Fahrradweg der ehemaligen EBO-Bahntrasse. Zurück geht es über Leezen entlang landschaftlich schöner Wege.

ADFC-Radtour, Info bei Norbert Krebs unter 0160 5566235 oder norbert_krebs@web.de

Wildpark Eekholt: Den Fledermäusen auf der Spur

Fledermausexperte Matthias Göttsche mit einer Fledermaus.

Foto: Wildpark Eekholt

Eekholt. Fledermausexperte Matthias Göttsche hat in Zusammenarbeit mit dem Wildpark Eekholt 70 Fledermauskästen im Parkgelände angebracht. Die Besucher können mit Göttsche alles Wissenswerte rund um Fledermäuse erfahren und ihn bei der Kontrolle der Fledermauskästen begleiten. Beobachten Sie, wo die Fledermäuse zu Hause sind!

Fledermäuse im Wildpark, So, 14.8., 15.00, Wildpark Eekholt, Großenaspe, Eintritt Erwachsene 11,50 Euro, Kinder (4–16) 10 Euro.

Henstedt-Ulzburg: Pilates am Vormittag für Anfänger

Pilates lässt sich an jedem Ort praktizieren.

Foto: dpa / picture alliance

Henstedt-Ulzburg. In einem Pilates-Kursus der Volkshochschule Henstedt-Ulzburg können die teilnehmenden die Körperwahrnehmung, Ihre Balance und Koordination trainieren und dabei sanft Ihre Figur formen. Kontrollierte Übungen im Einklang mit Atmung und Bewegung werden ausgeführt. Der Kursus umfasst 13 Termine und startet am Dienstag, 16. August. abm

Pilates, ab Di, 16.8., 9.40–10.40, VHS-Seminarhaus, Hamburger Straße 24a, Kursgebühr 91 Euro, Anmeldungen unter 04193/755 30 00 oder www.vhs-henstedt-ulzburg.de

Kisdorf: Musical-Reise ins Disney-Universum

Disney-Musical-Show mit dem Trio Viviparie aus Lübeck mit Nikolai Juretzka, Valerie Koning und Marian Henze.

Foto: Viviparie

Kisdorf. In den Margarethenhoff lädt der Verein Dorfhaus Kisdorf zur Disney-Musical-Show mit dem Trio Viviparie aus Lübeck mit Nikolai Juretzka, Marian Henze und Valerie Koning. Melodien wie „Kann es wirklich Liebe sein“ aus dem „König der Löwen“ und Klassiker aus den Musicals „Die Schöne und das Biest“, „Der Glöckner von Notre Dame“ und den Hit Ich lass los aus der „Eiskönigin“. Ein Programm mit Glamour, Leidenschaft und viel Gefühl.

Trio Viviparie, Fr, 26.8., 20.00, Margarethenhoff Kisdorf, Am Sengel 1, Tickets im Vorverkauf 20 Euro, (Abendkasse 22 Euro) unter tickets@kulturinkisdorf.de oder 04193/95 07 41.