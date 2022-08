Kreis Segeberg: Seniorin fährt ungebremst durch Hauswand – 88-Jähriger tot

Aus unbekannter Ursache verlor die 78-Jährige in einer Kurve in Mönkloh plötzlich die Kontrolle über ihren Mercedes.

Der Mercedes der 78-Jährigen steckt in der Hauswand in Mönkloh. Bei dem Unfall im Kreis Segeberg starb ein 88-Jähriger.

Mönkloh. Erst die Mauer konnte sie stoppen: Eine 78-jährige Autofahrerin fuhr am Montag, gegen 14.30 Uhr in Mönkloh im Kreis Segeberg in einer Kurve einfach geradeaus. Kurz darauf durchbrach der Mercedes der Frau die Wand eines in der Kurve stehenden Hauses. Für ihren 88-jährigen Beifahrer endete der Unfall tödlich.

Die Frau war auf der Glückstädter Straße aus Richtung Weddelbrook unterwegs, als sie im Kurvenbereich die Kontrolle über den Wagen verlor und ungebremst in die Wand fuhr. Dabei handelte es sich um die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand in dem Gebäude.

Der Wagen wurde durch den Aufprall schwer beschädigt.

Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Pinneberg eingeliefert. Der 88-Jährige aus der Nähe von Elmshorn kam ins Krankenhaus Itzehoe, wo er noch am Abend seinen Verletzungen erlag.

Warum das Ehepaar ungebremst in das Gebäude fuhr, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. An dem Gebäude und dem Wagen entstanden durch die Kollision schwere Schäden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mönkloh übernahm die Aufräumarbeiten und unterstützte bei der Bergung des Unfallwagens. Während der Unfallaufnahme gab es keine Behinderungen für den Verkehr. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz, um den Mercedes zu bergen, der zuvor mit einem Seil aus dem Gebäude gezogen worden war.

Die Polizeistation Bad Bramstedt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen. Die Ermittler bitten unter 04192/39110 um sachdienliche Hinweise.