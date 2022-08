Regenschirm oder Sonnenschirm - was ist am Wochenende nötig? Wetterexperte Dominik Jung verrät es uns.

Norderstedt. Mit kurzer Hose zur Arbeit und danach am besten gleich ins Freibad: Das Wetter in Norderstedt und Umgebung ist im Moment noch sehr hochsommerlich. Doch schon am Freitag gibt es erst einmal einen kleinen Wetterumschwung.

Was bedeutet das für das Wochenende – kann man noch im Freien ein Picknick machen, oder sollte man sich jetzt lieber drinnen verabreden? Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von Wetter.net, hat die Details.

Wetter Norderstedt: Temperatursturz – Freitagmorgen gibt’s Regen und Gewitter

„Freitagmorgen muss man sich auf Regenschauer und Gewitter einstellen“, sagt der Experte. Zudem wird des deutlich kühler, die Temperaturen steigen am Freitag nur noch auf maximal 22 Grad. Schuld ist ein „Luftmassenwechsel“, wie der Meteorologe sagt: „Die Luftmassen kommen dann nicht mehr aus dem Südwesten, sondern aus dem Nordwesten.“

Doch immerhin: Mit Regen und Gewitter ist es das dann erstmal gewesen. Der Freitagnachmittag werde dann schon wieder trocken und sonnig. Und so gehe es dann auch am Wochenende weiter. In der kommenden Woche kehren dann die hochsommerlichen Temperaturen zurück. „Montag und Dienstag ist wieder mit 25, 26 Grad zu rechnen“, sagt Dominik Jung. Zeit also, die kurze Hose wieder aus dem Schrank zu holen – und den Anzug nach Möglichkeit drin zu lassen.