Während am Montag noch einzelne Schauer vorbeiziehen, steigen die Temperaturen schon ab Mittwoch wieder rasant an. Die Aussichten.

Hitze in Hamburg: Am Mittwoch werden bis zu 35 Grad erwartet.

Wetter Hamburg Die Hitze kommt zurück in den Norden: 35 Grad in Hamburg

Hamburg. Erst ein paar Wolken und vereinzelte Schauer, dann viel Sonne bei hohen Temperaturen und Trockenheit: Das Wetter in dieser Woche in Hamburg und im Norden bietet eine breite Palette an wechselhaften Witterungen. Während es am Montag noch eher kühler ist und leichte Regenschauer vorbeiziehen, sollen es bereits am Mittwoch über 30 Grad werden, am Donnerstag sogar bis zu 35, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Wetter Hamburg: Auf Schauer folgt Hitze

Die Woche startet kühl und feucht: Am Montagmorgen ist mit einzelnen Schauern zu rechnen, im Laufe des Tages wird es jedoch freundlicher mit Temperaturen bis zu 23 Grad in Hamburg und Kiel, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht zum Dienstag kühlt es bei Temperaturen bis zu 10 Grad ab, auf Helgoland werden 16 Grad erwartet.

Der Dienstag bietet einen Einsteig in die kommende Hitze: Hier klettern die Temperaturen bei bis zu elf Sonnenstunden bereits auf 27 Grad in Hamburg, so Jung. Von der Nordsee aus ziehen Wolken aufs Land, an der Küste kommt es nach Angaben vom DWD zu Regen mit Tiefwerten von 15 bis 18 Grad bei Nacht.

Hitze in Hamburg: 15 Stunden Sonne am Donnerstag

Spätestens ab Mittwoch darf die Sonnencreme in der Tasche nicht fehlen: Nach Jung werden es bis zu 31 Grad in der Hansestadt, am Donnerstag sogar 35 Grad bei bis zu 15 Sonnenstunden. "Wir erleben einen der zehn heißesten Sommer seit dem Jahr 1881", so Jung. Im restlichen Teil des Nordens steigen die Temperaturen nicht ganz so hoch, in Nordfriesland sind Höchstwerte bis zu 22 Grad zu erwarten.

Zum Wochenende hin kühlt es wieder ab: Jung rechnet dann mit Temperaturen von 22 bis 25 Grad in Hamburg. Überwiegend bleibe es trocken – an der Küste sei jedoch auch mit Regenschauern zu rechnen.

Extrem-Hitze in Deutschland: 40 Grad und wenig Regen

Die ganz große Hitzewelle bleibt dem Norden diese Woche erspart: In anderen Teilen Deutschlands kann es jedoch bis zu 40 Grad warm werden – und das bei wenig bis keinem Regen bis Mitte August.

Meteorologe Dominik Jung: Es wird heiß!