Schwitzen ist jetzt in Norderstedt angesagt. Am Freitag dann der Temperatursturz. Warum das Wetter gerade ein Hin und Her ist.

Ab ins kühle Nass – in den nächsten Tagen in Norderstedt ein guter Plan.

Norderstedt. Es ist ein beständiges Hin und Her mit der Wetter in Norderstedt in diesen Tagen. Mal muss man sich abends eine warme Jacke mitnehmen, wenn man draußen sitzen will. Und an anderen Abenden ist man genervt, weil man ständig die nutzlose Jacke mitschleppen muss, für die es viel zu warm ist.

„Wir haben eben dieses Hoch über dem Atlantik sitzen, dass alle Regentiefs fernhält. Dazu dieses stabile Tief über Spanien und Portugal, das in regelmäßigen Abständen heiße Luft in Richtung Norden schaufelt. Und immer wieder kühlere Luft aus dem Nordwesten“, sagt Dominik Jung von wetter.net gegenüber dem Abendblatt. Die Folge: Mal eher frisch, dann wieder richtig heißt.

Wetter Norderstedt: 15 Sonnenstunden! Der Mittwoch wird hochsommerlich

Am Dienstag sagt Jung für Norderstedt angenehme 26 Grad Wärme voraus. „Dazu etwa zehn Sonnenstunden und nur am Nachmittag ein paar Wolken am Himmel.“

Am Mittwoch dann schaufelt das Tief aus dem Süden wieder kräftig: 32 Grad werden wohl in der Stadt erreicht“, sagt Jung. Außerdem sind 15 Sonnenstunden zu erwarten. „Das ist das Maximum, dass derzeit erreichbar ist.“

Norderstedt: der Hitzehöhepunkt kommt am Donnerstag

Den Hitzehöhepunkt des lokalen Klimas in Norderstedt am Donnerstag – mit etwa 34 Grad. Ein paar Wolken seien zu erwarten, sagt Jung. Also: Jacke unbedingt zu Hause lassen! Am Freitag jedoch drücken wieder kühlere Luftschichten aus dem Nordwesten nach Süden und verdrängen die heiße Südluft. Was für einen 9 Grad Temperatursturz am Freitag sorgen werde, so Jung. „Nur“ noch 25 Grad seien zu erwarten.

Und in den kommenden Tagen? „Da wird das so weitergehen“, sagt Jung. Tendenz – eher sonnig und warm.