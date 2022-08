Karl-May-Spiele: Winnetou gesund - Alexander Klaws reitet wieder am Kalkberg

Alexander Klaws in der Rolle des Winnetou bei der Karl May Festspiele in Bad Segeberg.

Bad Segeberg. Alexander Klaws ist zurück im Sattel! Der Star der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg war im Juni an Corona erkrankt und hatte sich vor einer Woche plötzlich erneut krank gemeldet. Offenbar hatte sein von Corona geschwächter Körper den Belastungen in der Aufführung „Der Ölprinz“ in der Kalkbergarena nicht mehr Stand gehalten.

Doch am Mittwoch teilt Michael Stamp, Sprecher der Karl-May-Spiele mit, dass Klaws wieder als Winnetou in die Arena zurückkehrt. Am Donnerstag wird er um 15 Uhr zum ersten Mal wieder in Aktion treten.

Karl-May-Spiele: Alexander Klaws reitet wieder am Kalkberg

Kollege Sascha Hödl, der Klaws in der Hauptrolle bislang immer vertreten hatte, kehrt wieder an seinen angestammten Platz im Ensemble zurück und spielt die Rollen als Ölfeldbesitzer Jackson und Nijora-Unterhäuptling Ka Maku.

Und die zweite gute Nachricht: Auch der dienstälteste Karl-May-Darsteller Harald P. Wieczorek ist wieder fit. Der hatte sich ebenfalls mit einem Corona-Positiv-Test für drei Vorstellungen verabschiedet – er spielt den Navajo-Häuptling Nitsas-Ini und den Bankier Duncan. Vertreten wurde er in dieser Zeit von Schauspieler-Kollege Nicolas König.

Corona: Jetzt hat es Schauspieler Fabian Monasterios erwischt

Doch keine guten Nachrichten ohne schlechte: Für Nicolas König geht der Vertretungseinsatz an diesem Wochenende weiter. Er wird nun in die Rolle des Nijora-Häuptling Mokaschi schlüpfen. Denn der für die Rolle eigentlich vorgesehene Fabian Monasterios musste sich leider mit einem positiven Corona-Test krankmelden.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg bleiben also weiterhin fest im Griff der Pandemie. Das Corona-Virus hängt wie eine ständige Bedrohung über dem Ensemble am Kalkberg.