Foto: Karl May Spiele

Winnetou Alexander Klaws schreibt Autogramme in der Segeberger Innenstadt.

Bad Segeberg. Bad Segeberg ist ja schon zu normalen Zeiten die Wild-West-Stadt Deutschlands. Aber am Sonnabend kann man erleben was es bedeutet, wenn die ganze Innenstadt mal so richtig zur Western-City mutiert: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freuen sich die Fans der Karl-May-Spiele, dass es endlich wieder die Aktion „Eine Stadt spielt Karl May“ gibt.

Die Geschäfte entlang der Fußgängerzone und darüber hinaus bringen Western-Flair auf die Bad Segeberger „Mainstreet“. Und zum Höhepunkt kommt gibt sich die Prominenz aus der Kalkbergarena die Ehre: Zwischen 11 und 12 Uhr kommt das Ensemble der Karl-May-Spiele zur Autogrammstunde in die Innenstadt. Die Schauspieler sind in den hölzernen Lounges entlang der Hamburger Straße anzutreffen.

Karl-May-Spiele: Bad Segeberg wird einen Tag lang zur Western-City

Ein coronabedingter Sicherheitsabstand von rund zwei Metern ist einzuhalten. Ordner reichen Autogrammkarten, Programmhefte und weitere Gegenstände zum Unterschreiben hin und her. Die Hauptrollen bei „Der Ölprinz“ spielen Alexander Klaws („Winnetou“), Sascha Hehn („Ölprinz Grinley“) und Katy Karrenbauer („Rosalie Ebersbach“). Fotos beim Signieren sind möglich, Selfies im direkten Kontakt hingegen nicht.

Traditionell atmet die Innenstadt Bad Segebergs immer am ersten Sonnabend im August den Geist der Karl-May-Abenteuer. Beginn ist um 10 Uhr. Auf der Bühne vor der VR-Bank wird ab 11 Uhr die Countryband „Jenny & Friends“ für passende Musikuntermalung beim Einkaufsbummel sorgen.

Innenstadt wird dekoriert, Karl-May-Stars geben Autogramme

Überall gibt es etwas zu entdecken, denn die Geschäftsleute lassen sich so manche Überraschung für die Kunden einfallen und sorgen für fantasievolle Dekorationen. Die Kalkberg GmbH unterstützt sie durch den Verleih von Kostümen aus dem Karl-May-Fundus.

Das Promotion-Team der Karl-May-Spiele verteilt bunte Stirnbänder an die Passanten. Außerdem wird ein Glücksrad aufgebaut, an dem es Sachpreise und Freikarten für das aktuelle Abenteuer „Der Ölprinz“ zu gewinnen gibt. Am Stand von RäuberEvents kann von den Kindern nach Herzenslust gebastelt werden.

Das Stück „Der Ölprinz“ wird noch bis zum 4. September im Freilichttheater am Kalkberg aufgeführt – immer donnerstags bis sonnabends, um 15 und um 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr.