Norderstedt. Es dürfte eine der größten Partys des Jahres in Norderstedt werden: NDR 1 Welle Nord, das Schleswig-Holstein Magazin und die Stadt feiern am kommenden Wochenende (5./6. August) das NDR Festival auf dem Rathausmarkt. Am Freitag (ab 18 Uhr) tritt unter anderem Sydney Youngblood („If only I could“) auf, am Sonnabend (Programm ab 17 Uhr) spielen mit Michael Schulte („You let me walk alone“) und DSDS-Sieger Jan-Marten Block zwei der erfolgreichsten Sänger aus Schleswig-Holstein auf der Bühne.

Dazu sind mit Tin Lizzy und Crème Caramel zwei Coverbands dabei, die Evergreens zum Mitsingen im Repertoire haben. Der Eintritt ist jeweils frei. Jetzt hat der NDR auch bekanntgegeben, welche „Challenge“ Norderstedt am Sonnabend ab 19.30 Uhr bewältigen muss.

NDR Festival: Diese Stadtwette muss Norderstedt gewinnen

Und diese Stadtwette hat es in sich. Die Sportlerinnen und Sportler sind gefragt. Es hat mit der Zahl 52 zu tun - so viele Jahre ist die Gründung von Norderstedt her. Das runde Jubiläum konnte vor zwei Jahren wegen der Pandemie nicht gefeiert werden, das wird nun umso ausgiebiger zusammen mit dem NDR nachgeholt.

Am Sonnabend ist Michael Schulte der Headliner beim NDR Festival.

Foto: Ben Wolf

Und dieser fordert Norderstedt heraus: Für jedes Jahr des Bestehens sollen Vertreterinnen oder Vertreter eines hiesigen Sportvereins vor die große Bühne auf dem Rathausmarkt kommen und ihre Sportart darstellen – in ihrem Sportdress und, wenn möglich, mit dem passenden Sportgerät. Nur auf zu große Gegenstände oder auf Tiere sollte verzichtet werden.

NDR Festival: Nur, wenn 52 Sportarten präsentiert werden, ist die Challenge gemeistert

Sobald 52 unterschiedliche Sportarten durch den Bühnengraben gelaufen sind, hat Norderstedt seine Wette gewonnen. Übrigens: Der Partner der „Challenge“, die Volksbank Raiffeisenbank, wird auf jeden Fall 3000 Euro an die Tafel Norderstedt spenden, wenn die Herausforderung angenommen wird.

Am Sonnabend führen Kristin Recke und Horst Hoof durch den Abend, am Freitag bekommt Recke Unterstützung von Julian Krafftzig.

NDR-Festival, Fr+Sa, 5.+6.8, 18.00 (Fr)/17.00 (Sa), Rathausmarkt, Norderstedt, Eintritt ist frei.