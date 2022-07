NDR Festival: Michael Schulte kommt nach Norderstedt

Mit YouTube-Videos und der Castingshow „The Voice of Germany“ wurde Michael Schulte bekannt. Er ist am 6. August Headliner beim NDR Festival in Norderstedt.

Norderstedt. Sommerzeit ist Festivalzeit – auch in Norderstedt. Nach dem Match Börner Open Air kommen am Freitag und Sonnabend, 5. und 6. August, mit dem NDR Festival von Welle Nord und dem Schleswig-Holstein-Magazin wieder bekannte Künstler in die Stadt. „You let me walk alone“, hiermit erreichte Michael Schulte, der in Eckernförde geboren ist, beim Eurovision Song Contest in Lissabon Platz vier. „Back to the Start“ und „For a Second“ festigten den Status als einem der beliebtesten Solosänger in Deutschland.

Bekannt geworden war er übrigens über YouTube, wo er auf seinem Kanal Coverversionen veröffentlichte. Bei der Castingshow „The Voice of Germany“ wurde er Dritter, sein folgendes Album „Wide Awake“ platzierte sich sofort in den Charts. Er wird mit seiner Band am Sonnabend auftreten.

NDR Festival 2022: Michael Schulte kommt nach Norderstedt

Den Musikfreunden in Norderstedt wird aber noch mehr geboten. Am Freitag ist Sydney Youngblood Hauptact. „If only I could“, „Sit and wait“, das waren in den 1980er-Jahren große Hits des US-Amerikaners mit der geschmeidigen Soulstimme, der auch heute noch gute Laune verspricht.

Jan-Marten Block gewann im letzten Jahr „Deutschland sucht den Superstar“ und spielt am 6. August beim NDR Festival in Norderstedt.

Foto: Mischa Lorenz

Das Warm-up am Freitag (Programm ab 18 Uhr) liefert die norddeutsche Coverband Tin Lizzy. Am Sonnabend geht es um 17 Uhr los. Neben Michael Schulte bringt das NDR auch den letztjährigen Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“, Jan-Marten Block, auf den Rathausmarkt. Der Sänger aus Niebüll veröffentlichte Ende April ein erstes Mini-Album, er kann bereits mehr zehn Millionen Audio- und drei Millionen Videostreams aufweisen. Die Partyband Crème Caramel komplettiert das Lineup. Auch sie ist spezialisiert auf Coverversionen.

NDR Festival: Die Norderstedter müssen wieder eine Stadtwette erfüllen

Das ist aber nicht alles. Denn wie in der Vergangenheit schon werden die Norderstedterinnen und Norderstedter auch diesmal am Sonnabend eine besondere Aufgabe zu erfüllen haben. Worum es sich bei dieser Stadtwette handelt, ist aber noch geheim.

Die Moderation des Bühnenprogramms übernimmt Kristin Recke vom NDR-Fernsehen, sie wird am Freitag von Julian Krafftzig und am Sonnabend von Horst Hoof unterstützt. Tagsüber soll es ebenso Attraktionen geben, so werden sich Vereine aus der Region präsentieren und Mitmachaktionen anbieten. Darüber hinaus gibt es das „Lass mal schnacken“–Zelt des NDR Schleswig-Holstein. Hier treffen Besucherinnen und Besucher des Festivals auf bekannte Gesichter des Norddeutschen Rundfunks.

Der Eintritt zum Event ist kostenfrei.