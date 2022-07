Henstedt-Ulzburg: Gemeinde vergibt Termine für Einwohnermeldeamt online

Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger in Henstedt-Ulzburg online Termine im Rathaus buchen. Wie es funktioniert.

Henstedt-Ulzburg. Lange Wartezeiten und Schlangen kennen wohl die meisten Bürgerinnen und Bürger, die im Rathaus von Henstedt-Ulzburg beim Einwohnermeldeamt vorstellig werden.

Jetzt gibt es eine Neuerung, die schon oft gefordert worden war: Denn ab sofort können die begehrten Termine online über die Seite der Verwaltung (www.henstedt-ulzburg.de) gebucht werden.

Einwohnermeldeamt Henstedt-Ulzburg vergibt Termine jetzt online

Zwar könne man auch weiterhin zu den Öffnungszeiten vorbeikommen. Aber, so Bürgermeisterin Ulrike Schmidt: „Personen mit Termin werden bei hohem Besuchsaufkommen entsprechend ihrer Terminbuchung aufgerufen und so möglicherweise Wartenden vorgezogen.“

Die Gemeindeverwaltung von Henstedt-Ulzburg hat ein Onlineportal freigeschaltet.

Foto: Thorsten Ahlf

Über h-u.de erfolgt eine Weiterleitung auf ein Portal. Dort lässt sich das jeweilige Anliegen auswählen: Meldeangelegenheiten, KfZ oder Führerschein, Passangelegenheiter oder Sonstiges wie etwa ein Führungszeugnis. Auch alle hierfür jeweils nötigen Unterlagen werden aufgelistet.

Henstedt-Ulzburg: Termine für mehrere Anliegen gleichzeitig

Es ist möglich, einen Termin für mehrere Dienstleistungen zu buchen. Die Bestätigung kommt per E-Mail, inklusive eines Termincodes, der beim Termin mitgebracht und in ein Terminal im Wartebereich eingegeben werden muss. „Dann werden Sie zeitnah aufgerufen“, so Bürgermeisterin Schmidt.