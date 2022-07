Einwohnermeldeamt Norderstedt: Beschwerden wegen Termine – Stadt reagiert

Norderstedt . Die Norderstedter beschwerten sich, sie bekamen keine Termine im Einwohnermeldeamt – das war vor einem Jahr. Die Stadt reagierte und richtetet das Einwohnermeldeamt online ein. Seit September kann man sich im Internet an- oder ummelden, ein einfaches oder erweitertes Führungszeugnis und Untersuchungsberechtigungsscheine beantragen. Doch nun hakt es wieder: Auch auf einen Online-Termin müssen Bürger zwei oder drei Monate warten und sind verärgert.

„Aufgrund der bevorstehenden Sommerferien und der wieder vermehrt möglichen Urlaubsreisen waren die freigeschalteten Termine in den vergangenen Wochen schnell ausgebucht. Es werden aber täglich neue Termine freigeschaltet, und zwar mit einem Vorlauf von zwei Wochen und nicht länger“, sagt Fabian Schindler, Sprecher der Norderstedter Stadtverwaltung. In der Regel sei es jedem möglich, innerhalb der nächsten zwei Wochen online einen Termin zu buchen.

Einwohnermeldeamt Norderstedt: Beschwerden wegen Online-Terminen

Ein Test am Montag ergab allerdings: kein freier Termin in den nächsten 14 Tagen und auch in den Wochen danach nicht. Montag sei ein beliebter Buchungstag, die Termine seien schnell weg. Das könne morgen oder in drei Tagen schon anders sein, erklärt die Verwaltung.

Wer online scheitert, sollte es telefonisch versuchen. Unter Einwohnermeldeamt online hat die Stadt fünf Nummern veröffentlicht, denn: Das Einwohnermeldeamt vergebe die Termine derzeit zu einem Drittel online und zu zwei Dritteln telefonisch. Diese Aufteilung sei beibehalten worden, da die Mehrheit der Terminanfragen immer noch per Telefon bei der Stadtverwaltung eingehe.

Norderstedt: Notfalltermine gibt es noch am selben Tag

Jede anrufende Person erhalte normalerweise in der gleichen, spätestens in der folgenden Woche einen Termin zugeteilt. Kurzfristige Termine seien ebenfalls möglich, Notfalltermine würden auf alle Fälle noch am selben Tag gemacht.

Kunden, die das nutzen oder dem Einwohnermeldeamt per E-Mail einen Terminwunsch zukommen lassen wollen, schreiben an meldeamt@norderstedt.de eine Nachricht. „Sie erhalten spätestens am nächsten Werktag eine Mail oder einen Rückruf von uns“, sagt Verwaltungssprecher Schindler.

Einen Terminstau gebe es aktuell nicht, trotz einer starken Nachfrage nach Ausweisdokumenten wegen der zahlreichen wieder möglichen Reisen. Alle online eingereichten Anträge wie Führungszeugnisse oder An-, Um- und, Abmeldungen würden in der Regel innerhalb von drei Werktagen im Einwohnermeldeamt bearbeitet – sofern alle notwendigen Unterlagen und Angaben vorliegt.