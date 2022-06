Bachelorette 2022: Wie Kandidat Philipp auf seinen Rauswurf reagiert

Philipp Krause aus Bad Segeberg hat als Kandidat an der RTL-Fernsehshow „Die Bachelorette“ teilgenommen und nach seiner großen Liebe gesucht.

Bachelorette 2022 Kandidat Philipp: So reagiert er auf seinen Rauswurf

Bad Segeberg. Für Philipp Krause aus Bad Segeberg ist die Reise bei der „Bachelorette“ beendet: Mit 19 anderen Männern kämpfte der 26-Jährige bei der RTL-Kuppelshow in Thailand um das Herz von Sharon Battiste. In der dritten Nacht der Rosen, die am Mittwochabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde, schickte die Single-Dame Kandidat Philipp nach Hause.

„Es hat leider nicht gepasst mit der Frau. Aber das Leben geht weiter“, sagte der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann nach seinem Rauswurf im Fernsehen. Bereits beim gemeinsamen Gruppen-Date auf einem Katamaran suchte Philipp nicht die Nähe zur „Bachelorette“.

Bachelorette 2022: Kandidat Philipp muss in der dritten Nacht der Rosen gehen

Besonders traurig wirkte auch sein anschließendes Fazit bei Instagram nicht: „Leute? Was soll ich sagen, meine Reise bei der Bachelorette ist hiermit zu Ende. Ich hatte eine fantastische Zeit, habe tolle Leute kennenlernen dürfen und werde diese Zeit niemals vergessen.“

Spätestens im Herbst wird Philipp Krause nun seinen Heimatort Bad Segeberg verlassen und in eine Großstadt ziehen, um dort Sportmanagement zu studieren.

