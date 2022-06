Bachelorette 2022: Kandidat Philipp aus Segeberg ist "perfektes Gesamtpaket"

Bad Segeberg. 20 Männer kämpfen mehrere Wochen lang um das Herz einer einzelnen Frau. Sie lernen sich an einem verträumten Strand, bei einem romantischen Candle-Light-Dinner oder bei einem Helikopterrundflug in waghalsiger Höhe näher kennen. Im alltäglichen Leben laufen erste Dates in der Regel etwas bodenständiger ab – doch genau diese außergewöhnliche Suche nach der Liebe macht den Reiz der RTL-Fernsehshow „Die Bachelorette“ aus.

In der neunten Staffel des TV-Formats, die am Mittwoch um 20.15 Uhr startet, sucht die 30 Jahre alte Sharon Battiste in Thailand nach dem richtigen Partner an ihrer Seite. Dafür wurden 20 Single-Männer aus Deutschland eingeflogen – darunter auch ein Kandidat aus Bad Segeberg: der 26 Jahre alte Philipp Krause.

Bachelorette 2022: Kandidat Philipp ist in Bad Segeberg aufgewachsen

„Ich habe mich für den Weg ,Liebe im TV suchen‘ entschieden, weil ich denke, sowas klappt auch dort“, sagt der Segeberger, der vor zwei Jahren seine letzte Beziehung beendet hat. Er hat bereits bei der RTL-Kuppel-Show „Take Me Out“ eine Frau gesucht – seine große Liebe allerdings nicht gefunden.

„Bachelorette“-Kandidat Philipp Krause ist gelernter Sport- und Fitnesskaufmann.

Foto: René Lohse / RTL

Nun hat ihn ein Freund überzeugt, sich bei der „Bachelorette“ zu bewerben und sein Glück erneut im Fernsehen zu versuchen. „Ich bin ein perfektes Gesamtpaket: gutes Aussehen, toller Charakter und ein positives Auftreten – Schwiegermamas Liebling“, sagt Philipp Krause über sich selbst. Die letzte Staffel hat er bereits intensiv verfolgt. „Allerdings verfolge ich sonst eher den Bachelor, da sind mehr Frauen zu sehen“, sagt er mit einem Grinsen.

Kandidaten bekommen von der Bachelorette Rosen

Einmal im Jahr produziert RTL das männliche Pendant: Bei der Sendung „Der Bachelor“ wollen 20 Frauen einen Junggesellen erobern. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der „Bachelorette“: In diesem Jahr vergibt die Deutsch-Jamaikanerin Sharon Battiste am Ende jeder Sendung Rosen an die Kandidaten, die sie weiterhin kennenlernen möchte.

Die Jungs lernt sie sowohl bei Einzel- als auch Gruppendates kennen – immer vor laufender Kamera. Zum Abschluss der Staffel bleibt ein Auserwählter übrig. Er bekommt die letzte Rose – und im besten Fall verliebt sich die Bachelorette in ihn und geht auch abseits der Fernsehproduktion eine Liebesbeziehung mit ihm ein.

Philipp Krause kämpft mit 20 Männern um das Herz einer Frau

„Für mich ist es kein Problem, mit anderen Männern um die eine Frau zu kämpfen, ich nehme sowas sportlich an“, sagt Krause selbstbewusst. Konkurrenz gehöre immer im Leben dazu, und der Bessere gewinne. „Beziehungsweise kann es natürlich in dem Fall auch passieren, dass ihr der Bessere von allen gar nicht unbedingt gefällt“, meint der Segeberger.

Die Show wurde bereits vor einigen Wochen abgedreht und wird nun im Fernsehen ausgestrahlt. Der Gewinner steht also schon fest. Ob sogar Philipp Krause der Auserkorene ist? Das darf er noch nicht verraten. „Ich bin mit den Erwartungen nach Thailand geflogen, dass es eine unvergessliche Reise wird. Die voller Abenteuer ist und bei der ich hoffentlich noch die eine oder andere Freundschaft mit nach Deutschland nehmen kann“, sagt der Single-Mann. „Und wer weiß, vielleicht gibt es als Sahnestück noch die Frau meines Lebens.“

Bad Segeberg: Bachelorette-Kandidat findet Heimatstadt nicht schön

Geboren wurde Krause in Lübeck, hat die erste Zeit seines Lebens in Stockelsdorf verbracht. Im Alter von zwei Jahren ist er mit seiner Familie dann nach Bad Segeberg gezogen. Eine tiefe Verbindung hat er zu der Stadt allerdings nicht entwickelt. „Segeberg hat nicht allzu viele schöne Orte, daher bin ich sehr oft in Lübeck.“ Sehenswert findet er den Kalkberg und den Segeberger See. „Ansonsten bin ich eigentlich nur noch zum Schlafen in Segeberg.“

Der „Bachelorette“-Kandidat möchte unbedingt raus – und rein in die Großstadt. „Ich bin bisher noch nicht in die Großstadt gezogen, da ich noch nicht studiere. Sobald es im Herbst losgeht, geht’s raus in die Großstadt.“ Dann will Philipp Krause, der seine Freizeit gerne im Fitnessstudio oder mit Freunden und seinen Großeltern verbringt, ein Sportmanagement-Studium beginnen.

Millionen-Publikum verfolgt bei RTL „Die Bachelorette“

Erst einmal wird aber ab Mittwoch ein Millionen-Publikum vor den Fernsehbildschirmen sein Liebesabenteuer bei der „Bachelorette“ in Thailand verfolgen. Seine Familie und Freunde haben sich sehr über seine Teilnahme gefreut und unterstützen ihn. „Sie haben mich mit der einen oder anderen Träne gehen lassen.“