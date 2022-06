Bachelorette 2022: So erlebte Kandidat Philipp die erste Nacht der Rosen

Bad Segeberg. Philipp Krause holt noch einmal tief Luft, dann steigt er aus der schwarzen Limousine aus. Von Weitem erkennt er bereits die neue Bachelorette, Shanon Battiste, die in einem tief ausgeschnittenen, gelben Glitzerkleid am Ende des roten Teppichs auf ihn wartet. „Es war ein klasse Gefühl, diese Vorfreude, das lange Warten bis dieser Abend endlich beginnt“, sagt der 26-Jährige im Rückblick. Er braucht zwar nur einige Sekunden, bis er den Weg zu Shanon zurückgelegt hat und sie mit zwei Wangenküssen begrüßt – aber die Zeit kam ihm wie eine halbe Ewigkeit vor. „Der rote Teppich war wirklich sehr lang“, sagt er mit einem Lachen.

Philipp Krause aus Bad Segeberg ist einer von 20 Kandidaten, der in der RTL-Fernsehshow „Die Bachelorette“ in Thailand um das Herz einer einzelnen Frau kämpft. Am Mittwoch wurde die erste Folge der bereits neunten Staffel des Formats ausgestrahlt.

Bachelorette 2022: Kandidat Philipp verheimlicht wahren Wohnort

Bei der Begrüßung fragte die Bachelorette sofort, ob Philipp aus Hamburg käme – wegen seines norddeutschen Akzents. Er verneinte und meinte, er käme aus Lübeck. Dabei wohnt er doch in Bad Segeberg? „Ich habe Lübeck gesagt, da ich dort geboren bin und sie wahrscheinlich nichts mit Bad Segeberg anfangen konnte“, erklärt Philipp, der im Alter von zwei Jahren in den Kurort gezogen ist.

Er wollte also nicht seine Heimatstadt verleumden – auch wenn er ehrlicherweise findet, dass sie bis auf den Kalkberg und den Segeberger See nicht allzu viele schöne Orte zu bieten hat. „Eigentlich bin ich nur noch zum Schlafen in Segeberg.“ Den Großteil seiner Freizeit verbringt er in Lübeck – spätestens ab Herbst, wenn er sein Sportmanagement-Studium beginnt, will er in eine Großstadt ziehen.

Bachelorette vergibt Rosen an Kandidaten

In der ersten Folge der „Bachelorette“ ist der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann kaum aufgefallen – zumindest wurden im Fernsehen wenig Szenen mit ihm ausgestrahlt. In ein intensives Gespräch konnte er die Deutsch-Jamaikanerin Shanon nicht verwickeln. Deswegen musste er wahrscheinlich auch bis zum Schluss zittern.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Show vergibt die Junggesellin an jeden Single-Mann, den sie weiter kennenlernen möchte, eine Rose. Nach mehreren Wochen bleibt ein Auserwählter übrig. Bestenfalls hat sich zwischen ihnen eine neue Liebe entwickelt.

Bachelorette lässt Philipp Krause bis zum Schluss zittern

Am Mittwoch zählte Philipp Krause zu den letzten vier Männern, die noch keine Rose bekommen hatten – eine hielt Shanon Battiste noch in den Händen. Diese schenkte sie schließlich Philipp, der sie mit einem Lächeln und dem Kommentar „Das Beste kommt zum Schluss“ entgegennahm.

„Ich habe die Zeit genossen und hatte keinerlei Angst nach Hause zu fliegen“, sagt der Segeberger. „Ich dachte mir nur, wenn es so sein soll, dann ist es so. Ich hatte bis dahin eine geile Zeit und wer dieses Format kennt, weiß, dass es schnell zu Ende gehen kann.“ Drei von 20 Männern mussten nach Hause fliegen. Philipp hat weiterhin die Chance, die Bachelorette näher kennenzulernen. Die Sendung läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL.