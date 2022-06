Wetter Norderstedt: Es wird windig und kühl – dann bringt „Hartmut“ Sonne

Das Wetter zum Ferienanfang in Norderstedt ist „durchwachsen“, so der Meteorologe. Wann Sie mit 17 Sonnenstunden rechnen können.

Norderstedt. Ist es nun endlich Zeit, den Sommer uneingeschränkt zu genießen? Wie wird das Wetter in Norderstedt? Wann ist es die beste Zeit für Besuche in den Freibädern wie Arriba-Strandbad oder Costa Kiesa – und wann sollte man lieber drinnen bleiben?

„Es geht durchwachsen weiter“, sagt dazu Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von Wetter.net. Erst einmal gehe das Sommerwetter auch in Norderstedt weiter. Am Dienstag, Mittwoch und auch am Donnerstag sei noch Sonnenschein zu erwarten. „Donnerstag bekommen wir Temperaturen bis 26 Grad, am Mittwoch auch noch Temperaturen um 24 bis 25 Grad“, sagt der Experte.

Wetter Norderstedt: Juli beginnt mit Wind, Wolken und Schauern

Der Juli beginnt dann erst einmal mit einem kleinen Dämpfer für Sonnenanbeter – es wird nämlich deutlich kühler. „Am Freitag wird es windig, mit Wolken und Schauern und Temperaturen um 20 Grad“, sagt Dominik Jung.

Das Wochenende wird dann wieder schön – dafür sorgt Hoch „Hartmut“. „Es gibt am Sonnabend und Sonntag viel Sonnenschein, wir bekommen bis zu 17 Sonnenstunden. Und es bleibt trocken, bei Temperaturen um die 25 Grad“, sagt der Wetterexperte.

Sommerliches Wetter für Ferienstart in Schleswig-Holstein

Also gute Aussichten für das erste Juli-Wochenende und auch ein schöner Auftakt für die Schleswig-Holsteiner Sommerferien, die bekanntlich am Montag, 4. Juli, beginnen.

