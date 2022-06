Polizei Norderstedt: BMW-Fahrer flieht mit hoher Geschwindigkeit

Norderstedt. Nach einer Verfolgungsjagd von Norderstedt-Mitte nach Harksheide hat die Polizei einen 24 Jahre alten BMW-Fahrer gestoppt. Der Mann aus Geesthacht war in der Nacht zum Montag einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, als er mit seinem Fahrzeug deutlich zu schnell auf der Oadby-and-Wingston-Straße in Höhe Rantzauer Forstweg in Richtung Rathausallee unterwegs war.

Die Polizisten folgten dem Auto über die Harckesheyde bis zur Oststraße, wo der Wagen auf ein Firmengelände gelenkt wurde. „Die Streife blockierte zunächst die einzige Zufahrt zum eingezäunten Gelände und wartete das Eintreffen weiterer Einsatzkräfte ab“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann.

Polizei Norderstedt: BMW-Fahrer besitzt keinen Führerschein

Als die Verstärkung eintraf und den Mann und seinen BMW entdeckte, stritt der 24-Jährige zunächst ab, selbst gefahren zu sein und sagte, er habe keinen Führerschein. Tatsächlich bestand gegen den BMW-Fahrer ein Fahrverbot wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes. Nach längerer Befragung räumte der Mann ein, selbst gefahren zu sein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel beschlagnahmten die Beamten den BMW. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Wagen ab. „Dem 24-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis“, sagte Brockmann.

Ermittler in Norderstedt bitten Zeugen um Hinweise

Die Polizei sucht außerdem einen Zeugen: Kurz vor dem Kreisverkehrs Oadby-and-Wingston-Straße/Lawaetzstraße hatte der BMW, der ein RZ-Kennzeichen trug, ein Auto riskant in einer Kurve überholt. Die Ermittler der Polizeistation Norderstedt-Ost suchen jetzt den Fahrer des Fahrzeugs und bitten um Kontaktaufnahme unter 040/23462150 oder Norderstedt-Ost.PSt@polizei.landsh.de.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.