Polizei Norderstedt: Immer mehr Diebe sind an dieser Beute interessiert

In einer Firma in Norderstedt beträgt der Schaden mehrere 10.000 Euro. Auch Betriebe in Henstedt-Ulzburg betroffen.

Henstedt-Ulzburg/Norderstedt. Die Täter kommen immer nachts und haben es auf Kabel, Stangen und andere Metallgegenstände abgesehen. Bei den Dienststellen der Polizei in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg gingen in den vergangenen Tagen mehrere Meldungen über Diebe ein, die es auf Metall abgesehen haben.

Einbrecher drangen gewaltsam auf das eingezäunte Grundstück eines Entsorgungsfachbetriebes an der Brahmkoppel in Henstedt-Ulzburg ein und entwendete Kabelreste, Blei und Autobatterien. Einen Schaden von mehreren 10.000 Euro richteten Unbekannte in Norderstedt an der Straße An der Bahn an, als sie vom Firmengelände einer Medizintechnikfirma Kupferstangen entwendeten.

Polizei Norderstedt: Diebe haben es auf Metall abgesehen

Zu einer weiteren Tat kam es auf dem Gelände eines Metallfachhandels an der Lise-Meitner-Straße in Henstedt-Ulzburg. Die Täter wollten Aluminium stehlen, wurden aber vermutlich gestört und ließen das bereitgelegte Diebesgut zurück.

Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt und bittet unter 040/528060 um Hinweise.