Polizei Norderstedt: Einsatz in Arztpraxen – Spurensicherung vor Ort

Norderstedt. Ungewöhnlicher Besuch in mehreren Norderstedter Arztpraxen: Die Polizei Norderstedt hat in einem Ärztehaus an der Rathausallee Spuren gesichert. „Aktuell warten wir auf die Spurensicherung“, schrieb die Hausarztpraxis Sawula, Brütt und Henneberg auf ihrer Homepage. „Wir sehen uns daher gezwungen einzelne Termine zu verschieben und bitten Sie von nicht dringlichen Besuchen in der Praxis heute abzusehen.“ In den benachbarten Räumen arbeiteten die Beamten während der Sprechstunden.

Einbrecher waren in der Nacht zu Dienstag in drei Praxen in dem Haus Rathausallee 5 in Norderstedt irgendwann zwischen 18 und 6.20 Uhr gewaltsam eingedrungen. „In allen Fällen wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Was die Täter gestohlen haben und wie hoch der Schaden ist, lasse sich noch nicht beziffern.

Polizei Norderstedt: Einsatz in mehreren Arztpraxen

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 040/ 528060 entgegen.