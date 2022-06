Wetter Norderstedt: Wann Sie am Wochenende die Badehose einpacken sollten

Am Wochenende wird das Wetter in Norderstedt teils sommerlich (Archivbild).

Norderstedt. Wer am Wochenende gerne in Norderstedt und Umgebung Zeit draußen verbringen will, sollte nicht zu lange damit warten. „Sonnabend wird der schönste Tag“, sagt Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von Wetter.net. Es sei mit Temperaturen von bis zu 25 Grad zu rechnen, außerdem mit ganzen 16 Sonnenstunden. Perfektes Wetter für einen Besuch im Freibad also.

Der sollte ausgekostet werden, denn dann wendet sich das Blatt. „In der Nacht zum Sonntag fällt schon ein bisschen Regen. Der Sonntag wird dann mit 21 Grad deutlich kühler“, sagt Jung.

Wetter Norderstedt: Sommerliche Temperaturen am Wochenende

Außerdem: „Es wird wechselhaft mit Wolken und Regen am Nachmittag.“. Nur an vier Stunden werde die Sonne scheinen, so seine Prognose.

Wer für Sonnabend einen Ausflug an die Küste plant, kann auch mit viel Sonne rechnen, allerdings wird es dort kühler. Für die Nordseeküste prognostiziert Dominik Jung 17 bis 18 Grad.

Wetter: Sonne auch an den Küsten, aber es ist kühler

Für die Ostsee verspricht Jung immerhin 23 Grad. Der Sonntag an der Nordsee wird wechselhaft mit etwa 17 Grad, an der Ostseeküste ist ebenfalls mit wechselhaftem Wetter und Temperaturen von 16 bis 18 Grad zu rechnen. Der Wochenstart ist dann auch eher wenig sommerlich. „Am Montag bleibt es erstmal kühl“, sagt Dominik Jung.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.