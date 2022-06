Feuerwehr Henstedt-Ulzburg: Wohnungen mussten „gewaltsam geöffnet werden“

Henstedt-Ulzburg. Bei einem Großeinsatz hat die Feuerwehr in Henstedt-Ulzburg gegen ein Feuer in einem Dachstuhl gekämpft. Ein großer Schaden an dem Wohnhaus an der Hamburger Straße habe verhindert werden können, teilte der Kreisfeuerwehrverband mit.

Feuerwehr Henstedt-Ulzburg: Aus Dachstuhl drang Rauch

Die Rettungsleitstelle in Elmshorn hatte nach mehreren Notrufen den Alarm „Feuer-größer als Standard“ ausgerufen. „Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte eine Rauchentwicklung in der Dacheinfassung eines dreigeschossigen Wohnhauses festgestellt werden“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzleitung forderte Verstärkung durch einen zweiten Löschzug an. Damit waren alle drei Ortswehren im Einsatz.

Von innen näherten sich Feuerwehrleute dem Brandherd über das Treppenhaus, von außen wurde die Drehleiter eingesetzt. So gelang es den Einsatzkräften, den Brand schnell zu kontrollieren. Um an das Brandnest zu gelangen, öffneten die Feuerwehrleute das Flachdach auf einer Fläche von zehn Quadratmetern mit einer Säge.

Henstedt-Ulzburg: Feuerwehr kontrollierte alle Wohnungen

Außerdem kontrollierte und räumte die Feuerwehr sämtliche Wohnungen. „Zwei Wohnungen mussten hierfür gewaltsam geöffnet werden“, sagte der Feuerwehrsprecher.

Nach einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Im Ortszentrum kam es wegen des Brandes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

