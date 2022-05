Wohnmobil und Auto brennen komplett aus

Feuerwehrleute löschen die Flammen in den Fahrzeugen an der Schlesienstraße aus sicherer Entferung.

Henstedt-Ulzburg. Heikler Einsatz für die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg am Montagmorgen. Kurz nach 8 Uhr standen ein Wohnmobil, ein Auto und mehrere Schuppen an die Schlesienstraße im Vollbrand. Und im Wohnmobil befanden sich Gasflaschen, aus denen bereits deutlich hörbar Gas austrat. Die Brandbekämpfung war zunächst nur mit Sicherheitsabstand möglich.

Viele Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein

Von dem Wohnmobil und dem Kleinwagen blieben nur Gerippe übrig.

Foto: FWHU

Der Brand sorgte für eine mächtige Rauchentwicklung. Mehrere Notrufe waren bei der Kooperativen Rettungsleitstelle West eingegangen. Die komplette Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg rückte zum Brandort aus. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf ein Wohnmobil und einen Kleinwagen, die lichterloh in Flammen standen.

Zwei Schuppen und ihr Inhalt brannten nieder

Das Feuer hatte bereits auf zwei kleinere Geräteschuppen übergegriffen, in dem unter anderem Kaminholz und Mülltonnen gelagert waren und nun komplett niederbrannten. An den Sicherheitsventilen der Gasflaschen im Wohnmobil züngelten die Flammen. Aus sicherer Entfernung und unter Atemschutz bekämpfte die Wehr den Brand. So konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf Schuppen in der Nähe und abgestellte Wagen verhindert werden. Gegen 9.15 Uhr war das Feuer aus. Die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg war mit knapp 35 Einsatzkräften im Einsatz, verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.