Polizei: Serie – schon wieder ein teures Auto gestohlen

Sülfeld. Die Polizei warnt erneut vor Personen, die sich verdächtig mit einer Tasche oder einem Rucksack in der Nähe von hochwertigen Autos aufhalten. Dabei könnte sich um Autodiebe handeln, die mit Spezialgeräten die Daten für die Fernbedienung auslesen wollen. Seit etwa einem Jahr gelingt es einer Bande mit dieser Masche, im Hamburger Umland Fahrzeuge zu stehlen.

Polizei: Der BMW 330 d verschwand in der Nacht zu Mittwoch

Der jüngste Fall: In der Nacht zu Mittwoch verschwand am Kastanienweg in Sülfeld ein BMW 330 d. „Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte den schwarzen Kombi mit Segeberger Kennzeichen zwischen 22 und 6.50 Uhr von einen Privatgrundstück“, teilte die Polizei mit. „Der Schaden dürfte bei circa 30.000 Euro liegen.“

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, sollte sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101/2020 melden. Die Polizei ruft Autofahrer noch einmal dazu auf, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Wer ein Fahrzeug mit Keyless-Komfortsystem nutzt, sollte den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen und ihn durch Metallhüllen abschirmen.