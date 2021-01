Hamburger Umland Homejacking und Joyriding: So stehlen Diebe Luxusautos

Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Die Täter arbeiten schnell und hochprofessionell, abgesehen haben sie es stets auf hochwertige Autos. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres beobachtet die Kriminalpolizei einen deutlichen Anstieg von Diebstählen teurer Fahrzeuge im Raum Norderstedt und Henstedt-Ulzburg und prüft nun, inwieweit die einzelnen Taten zusammenhängen. Mittlerweile sind mindestens zehn Autos verschwunden, der Schaden liegt inzwischen bei mehr als einer halben Million Euro.

„Das sind organisierte Profis“, sagt Uwe Brümmer, Leiter der Kriminalpolizei in Norderstedt, die die Ermittlungen führt. Inzwischen haben die Ermittler Kontakt mit anderen Polizeidienststellen in Hamburg und im Umland aufgenommen, bei denen ebenfalls ein deutlicher Anstieg der Kfz-Diebstähle registriert wurde. Ähnlich wie bei Einbrüchen schätzen die Täter offenbar die guten Verkehrsanbindungen durch die Autobahnen im Großraum Hamburg. „Die Zahlen in dieser Region sind deutlich höher als im restlichen Schleswig-Holstein“, sagt Kripochef Brümmer.

Polizei hat drei Diebstahls-Varianten festgestellt

Noch ist völlig unklar, ob eine oder mehrere Banden oder Einzeltäter aktiv sind. Für die These, dass unterschiedliche Täter die Fahrzeuge stehlen, spricht das wechselnde Vorgehen bei der Tat. Drei Varianten haben die Ermittler festgestellt: Beim sogenannten Homejacking brechen die Diebe in eine Wohnung ein und stehlen den Fahrzeugschlüssel. Technisch aufwendig sind die Diebstähle mit Keyless-Go-Schlüsseln, die Autos per Funk starten können.

Mit teuren Spezialgeräten können Diebe aber das Funksignal identifizieren und nutzen, selbst wenn der Schlüssel unbenutzt hinter der Haustür in der Garderobe liegt. Eine weitere Methode ist die Unterschlagung. Der Täter bittet bei einem Autohändler um eine Probefahrt, weist sich mit professionell nachgemachten Papieren aus, fährt mit dem Auto los - und kommt nicht wieder zurück.

Homejacking: Die Täter verfügen über technischen Sachverstand

Für eine organisierte Form des Diebstahls spricht, dass die Diebe arbeitsteilig vorgehen und technisch gut ausgerüstet sind. „Eine einzelne Gruppierung würde ich jedoch ausschließen“, sagt Bianca von Eshen, stellvertretende Leiterin des Sachgebiets Eigentumsdelikte bei der Norderstedter Kriminalpolizei.

Wohin die Fahrzeuge verschwinden, ist bislang unklar. Vermutlich werden sie ins Ausland überführt. Bislang ist keiner der Wagen wieder in Deutschland aufgetaucht. Zwei im Raum Ratzeburg gestohlene Autos hat die Polizei in Containern im Hamburger Hafen sichergestellt. „Entweder handeln die Täter auf Bestellung oder sie bieten die hochwertigen Autos ihren Käufern an“, sagt von Eshen.

Bei der Kripo sprechen die Beamten von „Kraftfahrzeugsachwertdelikten“ (KSD). In diese Kategorie werden Autodiebstähle zusammengefasst, wenn Hinweise auf ein bandenmäßiges Vorgehen vorliegen und wenn der Schaden bei mehr als 30.000 Euro liegt. Die KSD unterscheidet sich von den Diebstählen von Autos, die für eine kurze Spritztour („Joyriding“) genutzt und dann stehen gelassen werden.

„Das sind keine Spontantaten“, sagt Brümmer. „Den Tätern geht es klar darum, einen finanziellen Nutzen aus der Tat zu ziehen.“

Autos können über Apps geortet werden

Das sind die Fälle, in denen die Kriminalpolizei zurzeit ermittelt: Am 12. Dezember wurde in Norderstedt ein Volvo XC 90, Wert 60.000 Euro, unterschlagen.

Gestohlen wurden in den vergangenen Monaten

ein Hyundai Santa Fe in Henstedt-Ulzburg (7. Dezember, Wert: 48.000 Euro),

ein Grand Cherokee am 30. Oktober in Norderstedt (35.000 Euro),

ein Range Rover (18. Oktober, Norderstedt, 50.000 Euro), der allerdings in der Stadt wieder aufgefunden wurde,

ein Audi RS 6 (29. September, Ellerau, 50.000 Euro),

ein BMW 430d (2. September, Norderstedt, 60.000 Euro),

ein Mercedes AMG A 45 (24. August, Henstedt-Ulzburg, 37.000 Euro),

ein BMW X6 M50d (18. August, Tangstedt, 90.000 Euro),

ein Toyota C-HR (12. August, Norderstedt, 33.000 Euro),

ein Ford Edge (16. Juli, Henstedt-Ulzburg, 40.000 Euro),

ein Grand Cherokee (13. Juli, Norderstedt, 40.000 Euro) sowie

ein Mercedes S-Klasse (8. Juni, Henstedt-Ulzburg, 60.000 Euro).

Versuchte Diebstähle hochwertiger Autos gab es zudem in Norderstedt am 1. Dezember (BMW M4), am 28. November (BMW X4) und am 9. Oktober (Porsche 911).

So kann man Keyless-Schlüssel schützen

Die Polizei bittet alle Autobesitzer, sich unbedingt vor Diebstählen zu schützen. Die meisten hochwertigen Fahrzeuge verfügen über Apps, die eine Ortung ermöglichen. Wegen des zeitlichen Aufwands deaktivieren die Täter dieses System in der Regel erst nach dem Diebstahl. „Es ist für die Ermittlung der Tatzeit und letzten Standorte des Fahrzeugs von Vorteil, wenn die Besitzer und Geschädigten bereits nach dem Kauf entsprechender Autos die zur Verfügung gestellten Apps der Hersteller aktivieren“, sagt Bianca von Eshen.

Keyless-Go-Schlüssel können mit Spezialtaschen oder mit einfacher Alufolie vor dem Auslesen geschützt werden. Um Fahrzeuge dieser Qualität zu stehlen, brauchen die Täter in jedem Fall Zeit, um die Fahrzeuge auszubaldowern.

Wer Verdächtige beobachtet sollte in jedem Fall sofort die Polizei informieren.