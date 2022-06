Wetter Norderstedt: Regen zum Wochenstart – doch Aussichten vielversprechend

An der Nordsee fegen Sturmböen über die Küste. Menschen in Norderstedt dürfen sich hingegen wieder auf besseres Wetter freuen.

Das Wetter in Norderstedt ist derzeit regnerisch (Symbolbild).

Norderstedt. Nach dem sonnigen Pfingstwochenende startet die Woche in Norderstedt mit trübem Wetter. Für Montag erwartet Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net „etwas Regen oder kurze Schauer“. Immerhin bleibt es aber mit 19 Grad relativ warm.

Im Gegensatz zum Wetter an der Küste: An der Nordsee weht den Urlaubern, die bereits Pfingsten am Meer verbracht haben, ein frischer Wind um die Nase. Sogar Sturmböen können über die Küstenregion fegen. Auf Sylt liegen die Höchstwerte bei nur 14 Grad.

Wetter Norderstedt: Aussichten machen Hoffnung

Am Mittwoch klettert das Thermometer in Norderstedt dafür auf bis zu 22 Grad. „Ab dem Mittag gibt es allerdings zeitweise Regen“, sagt Jung. Donnerstag halten sich die Regenwolken bei 19 Grad über der Stadt.

Doch passend zum Wochenende können sich die Norderstedterinnen und Norderstedter wieder auf besseres Wetter freuen: Schon am Freitag erwartet sie laut dem Meteorologen ein „recht netter Mix aus Sonne und Wolken“ bei 20 Grad. Am Sonnabend soll es ebenfalls „trocken und recht freundlich“ mit einigen Sonnenstunden werden.

Norderstedt: „Es wird sehr sonnig und trocken“

Sonntag wird der beste Tag der Woche: „Es wird sehr sonnig und trocken“, verspricht Jung. Bis zu 23 Grad warm kann es in Norderstedt werden. Und auch für die kommende Woche macht der Meteorologe Hoffnung auf gutes Wetter. „Es soll oft freundlich werden“, sagt er.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.