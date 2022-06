Wetter Norderstedt: Bis zu 22 Grad an Pfingsten erwartet

Wetter Norderstedt Besser als an Küsten: Bis zu 22 Grad an Pfingsten erwartet

Norderstedt. Pfingsten steht vor der Tür – und pünktlich zum verlängerten Wochenende können sich die Menschen in Norderstedt über steigende Temperaturen und gutes Wetter freuen. Sowohl am Sonnabend als auch am Pfingstsonntag und -montag erwartet Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net „relativ konstante Temperaturen von 20 bis 22 Grad“. „Eigentlich bleibt es das ganze Wochenende über trocken in Norddeutschland“, sagt Jung weiter.

Zwar soll es in Deutschland auch Schauer und Gewitter geben. „Aber das betrifft eher den Süden und die Landesmitte. Im Norden gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Das Wetter bleibt schön über das lange Pfingstwochenende“, verspricht Jung.

Wetter: Norderstedt freut sich an Pfingsten auf 22 Grad

Obwohl es am Wochenende warm werden soll, hat das Strandbad im Norderstedter Stadtpark noch nicht geöffnet. Die Verantwortlichen suchen dringend Rettungsschwimmer, um in die neue Badesaison starten zu können. Landesweit fehlen Personen, die in Freibädern Wachdienste übernehmen können. Voraussichtlich Mitte Juni nimmt das Strandbad in Norderstedt seinen Betrieb auf.

Picknicken auf der Wiese oder Wasserskilaufen auf dem See geht aber trotzdem im Stadtpark. All diejenigen, die lieber an die Nord- oder Ostsee fahren möchten, dürfen sich ebenfalls auf gutes Wetter freuen. „Allerdings ist es an den Küsten etwas kühler mit maximal 18 bis 20 Grad“, sagt der Meteorologe. Zudem pfeife auch ein Wind. „Ansonsten profitieren Nord- und Ostsee aber wie der gesamte Norden vom hohen Luftdruck.“

Norderstedt: Wetter wird nach Pfingsten wechselhaft

Erst nach Pfingsten könnte es in Norderstedt und Umgebung wieder wechselhafter mit einigen Schauern werden. „Aber die halten sich in Grenzen“, sagt Jung.

