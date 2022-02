Sturm und Regen – Schlechte Witterung für Spargel

Die Bauern in Schleswig-Holstein haben mit Nässe und Orkan zu kämpfen – Gibt es zu Ostern schon die erste Ernte?

Kreis Segeberg. Die ausgiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen und Monate führen dazu, dass sich die Frühjahrsarbeiten auf den Spargelfeldern verzögern werden, wie die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein mitteilt. Auch der starke Wind mit Orkanböen machte den Spargelbauern zu schaffen: Die Minitunnelfolien konnten noch nicht über die Spargeldämme gezogen werden, da die Gefahr bestand, dass der Wind sie wieder abdeckt.

Spargel: Landwirte hadern mit der Witterung

Eigentlich stehen jetzt Ende Februar, Anfang März in den Betrieben wichtige Vorbereitungen auf den Spargelflächen an: Das Aufdämmen der Spargeldämme, das Verlegen der Folien und das Aufstellen der Minitunnel für die Verfrühungsflächen sind bisher nicht möglich gewesen. Die Nässe im Boden sorgte dafür, dass die Spargelanbauer mit dem Aufdämmen noch nicht starten konnten.

Zudem konnten bisher nur einige wenige Flächen im vergangenen Herbst vorbereitet werden. Durch die stürmischen letzten Wochen ist es bei diesen Flächen auch hier noch nicht möglich gewesen, die transparente Folie der Minitunnel aufzulegen.

Die Bodenstruktur in den Dämmen muss möglichst feinkrümelig sein, um ein schnelles Erwärmen zu gewährleisten, denn der Spargel wächst erst bei Temperaturen von zehn bis zwölf Grad Celsius an der „Triebkrone“. Die Erde, die die Dammfräse zu einem Spargeldamm formt, sollte deshalb relativ trocken sein. Außerdem wirken sich „verkrustete“ Dämme später deutlich auf die Ernteleistungen der Spargelstecherinnen und Spargelstecher aus, sprich es geht langsamer, den Spargel zu ernten.

Spargel: Erntebeginn in Schleswig-Holstein noch vor Ostern

So heißt die Devise für die Spargelanbauer in Schleswig-Holstein auch weiterhin: Geduld bewahren. Aufgrund dieser Voraussetzungen ist bisher nicht mehr mit einem extrem frühen Start der Spargelsaison zu rechnen. Allerdings herrscht weiter Optimismus, dass ein Erntebeginn vor Ostern auch in Schleswig-Holstein möglich sein wird, betont die Landwirtschaftskammer.

Abhängig ist der Saisonstart vor allem davon, wie schnell die Böden jetzt abtrocknen können und wie sich das Wetter dann weiter entwickeln wird. Warme trockene Temperaturen wären förderlich.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Schleswig-Holstein werden von etwa 50 landwirtschaftlichen Betrieben rund 400 Hektar Spargel angebaut, das ist annähernd so viel wie im Vorjahr. Dafür werden in Etappen etwa 1000 Erntehelfer benötigt.