Corona-Ausbruch: Zwei weitere Tote im "Haus Ilse" in Norderstedt

Im "Haus Ilse" an der Segeberger Chaussee in Norderstedt leben viele Menschen mit Demenz.

Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg sind derzeit zwei Pflegeheime von Corona-Ausbrüchen stark betroffen. Das „Haus Ilse“ in Norderstedt beklagte am Donnerstag zwei weitere Todesopfer (77 und 81 Jahre alt), die sich zuvor in der Pflegeeinrichtung mit dem Virus infiziert hatten. Insgesamt sind 88 Menschen positiv getestet worden – 59 Bewohner und 29 Mitarbeiter. Drei Heimbewohner sind bisher an den Folgen ihrer Infektion verstorben.

Im „Haus Goldenbek“ in der Gemeinde Pronstorf konnte bei 22 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie drei Mitarbeitenden (der Kreis meldete gestern fälschlicherweise vier) das Coronavirus nachgewiesen werden. Vier Heimbewohner müssen derzeit in einer Klinik versorgt werden.

Insgesamt wurde bei 41 Senioren und 38 Mitarbeitern ein Abstrich genommen. In der kommenden Woche sind Nachtestungen geplant. Die Einrichtung steht unter Quarantäne. „Wie es zu dem Ausbruch kommen konnte, lässt sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr abschließend zurückverfolgen“, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller am Donnerstag mit.

Weiteres Haus im Boostedter Flüchtlingsheim unter Quarantäne

Der Kreis hat am Donnerstag auch das Gebäude für die Ankunftsisolation in der Landesunterkunft für Flüchtlinge Boostedt unter Quarantäne gestellt. Unter den 60 Bewohnerinnen und Bewohnern waren am Morgen neun Fälle von Covid-19 festgestellt worden, dazu ein weiterer in einem anderen Gebäude.

Das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge (LaZuF) hat entschieden, bis auf Weiteres keine neu ankommenden Geflüchteten mehr nach Boostedt zu verlegen. Die Menschen im betroffenen Gebäude waren seit ihrer Ankunft isoliert. Die Gefahr einer Ausbreitung über diese Kohorte hinaus ist also ausgeschlossen. Die Quarantäne gilt vorläufig bis zum Ablauf des 20. Januar.

Von den im Rahmen der Reihentestung am Sonntag nicht erfassten 80 Personen wurden mittlerweile 62 getestet. Vier von ihnen sind infiziert und wurden sofort isoliert, darunter eine dreiköpfige russische Familie und ein allein reisender Afghane. Zusätzlich zu den täglich stattfindenden Stichprobentests plant der ärztliche Dienst in der Landesunterkunft Boostedt für die kommende Woche eine weitere Reihentestung aller Bewohnerinnen und Bewohner.

Gesamtzahl der Verstorbenen hat sich auf 65 erhöht

Kreisweit hat es 45 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gegeben, darunter 19 Kontaktpersonen. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 2904. Wieder als genesen gelten 2302 Menschen. Aktuell sind 537 Personen mit Corona infiziert.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1591 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 7308. 47 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon acht auf einer Intensivstation. Die Gesamtzahl der statistisch erfassten Verstorbenen an oder mit Covid-19 im Kreis Segeberg hat sich auf nun 65 erhöht.