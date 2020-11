Kreis Segeberg. Es war eine Wildente. Das geschwächte Tier landete offenbar in der letzten Woche im Hühnergehege eines Geflügelhalters in Heidmühlen. Die Wildente litt an der sogenannten Geflügelpest. Kurz nach der Landung in Heidmühlen starb das Tier. Nicht ohne zuvor das hochpathogene aviäre Influenza-Virus vom Subtyp H5N8 unter den 36 Hennen im Gehege zu verbreiten. Und schon an diesem Wochenende verendeten sechs der Tiere in Heidmühlen.

Der Tierhalter meldete sich sofort am Sonntag beim amtstierärztlichen Rufbereitschaftsdienst. Der Geflügelbestand wurde amtstierärztlich klinisch untersucht, es wurden Tupferproben von den verendeten Hühnern entnommen und epidemiologisch untersucht. Schließlich machte es der leitende Kreisveterinär Markus Overhoff amtlich: Die Geflügelpest hat den Kreis Segeberg erreicht. Alle 36 Hühner des Halters in Heidmühlen mussten sofort getötet werden. Sowohl die Untersuchungsergebnisse des Landeslabors als auch die des nationalen Referenzlabors, dem Friederich-Loeffler-Institut, wiesen bei allen sechs verendeten Hühnern die Vogelgrippe nach. Und der Fall in Heidmühlen ist nicht der einzige im Kreis Segeberg. Bereits am vergangenen Freitag wurde bei einer verendeten Wildgans in Nahe vom Landeslabor das Virus nachgewiesen. Die Bestätigung durch das Friederich-Loeffler-Institut steht für diesen Befund noch aus.

Hunde und Katzen dürfen nicht frei herumlaufen

„Das Friedrich-Loeffler-Institut geht bisher davon aus, dass der nachgewiesene Subtyp kein zoonotisches Potenzial besitzt, also Menschen durch dieses Influenzavirus nicht gefährdet sind“, sagt Landrat Jan Peter Schröder. „Wir müssen jetzt aber unbedingt verhindern, dass die Geflügelpest von Wildvögeln auf weitere Nutz- und Haustierbestände übergreifen kann.“ Deswegen erlies der Landrat per Allgemeinverfügung nun die in der Geflügelpestverordnung und dem Tiergesundheitsgesetz für diesen Fall vorgesehenen und erforderlichen Maßnahmen. Im gesamten Kreis gilt ab dem heutigen Dienstag, 10. November, eine Aufstallpflicht, was bedeutet, dass Geflügel nicht mehr ins Freie darf.

Darüber hinaus dürfen auch Hunde und Katzen nicht mehr frei umherlaufen. Für Hunde gilt eine Anleinpflicht, Freigängerkatzen müssen drinnen bleiben. Um die betroffene Geflügelhaltung in Heidmühlen richtet der Kreis aktuell einen Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern ein. Bis auf Weiteres dürfen in dem Sperrbezirk unter anderem keine Vögel und Bruteier aus einem Bestand entfernt werden.

Auch frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, die von Vögeln oder Federwild aus dem Sperrbezirk gewonnen wurden, dürfen den Sperrbezirk nicht verlassen. Im Sperrbezirk sind 24 Betriebe mit insgesamt etwa 300 Stück Geflügel betroffen; im Beobachtungsgebiet sind es 217 Betriebe mit etwa 340.000 Stück Geflügel.

Schutzkleidung trage, sterbende Vögel nicht berühren

Grundsätzlich gelten für alle Personen, die Geflügel halten, dieselben tierseuchenrechtlichen Maßnahmen – gleichgültig ob es sich um gewerbliche oder private (Hobby)-Haltungen handelt. „Geflügelpest lässt sich sehr leicht über die Kleidung, Schuhe und Hände verbreiten. Ein wenig Mist unter den Schuhen reicht beispielsweise aus, um damit das Virus weiter zu tragen“, sagt der leitende Amtsveterinär Markus Overhoff.

Deshalb sollten die bewährten Biosicherheitsmaßnahmen in allen Geflügelhaltungen beachtet werden: So sollte beim Betreten der eigenen Ställe Schutzkleidung (zum Beispiel ein stalleigener Overall und Schuhe/Stiefel) getragen werden. An den Eingängen der Ställe sollten mit Desinfektionsmittel getränkte Matten ausgelegt werden.

Die Hände sollten vor Betreten der Ställe gewaschen und desinfiziert werden. Betriebsfremde Personen haben grundsätzlich keinen Zugang zu Ställen. Das Auftreten von vermehrten Todesfällen muss an die Veterinärbehörde gemeldet werden. Tote und sterbende Vögel sollten grundsätzlich nicht angefasst werden.

„Wir wissen, dass der Prozess des Sterbens für Beobachtende nur schwer zu ertragen ist“, sagt Markus Overhoff. „Aber das einzige, was man in diesem Moment noch für einen Vogel tun kann, ist Respekt zu zeigen und ihn friedlich sterben zu lassen. Wer sich ihm nähert, löst einen Fluchtreflex aus und macht es für das Tier dadurch nur noch schlimmer.“