Kreis Segeberg. Mit dem Rad zur Arbeit und auf Freizeittour mit Familie und Freunden: Die Menschen im Kreis Segeberg haben in diesem Jahr bei der dreiwöchigen Klimaschutzaktion „Stadtradeln“ ordentlich in die Pedale getreten. Mit 1800 Teilnehmenden waren fast doppelt so viele Menschen dabei als im Vorjahr. Die Kilometerleistung konnte von 235.000 auf etwa 325.000 Kilometer gesteigert werden.

„Erstaunlich ist die hohe Zahl an Kilometern deshalb, weil die Menschen offenbar tatsächlich häufig das Auto stehen gelassen haben, um zur Arbeit zu kommen oder Einkäufe zu erledigen“, sagt Kreis-Klimaschutzmanager Heiko Birnbaum. Im Schnitt kamen alle Registrierten auf knapp 100 Kilometer pro Woche. „29 Radlerinnen und Radler haben die 1000-Kilometer-Marke geknackt. Zwei waren sogar mit mehr als 2000 Kilometern dabei. Das ist wirklich beachtlich!“ Kleiner Wermutstropfen war das mangelnde Interesse an Veranstaltungen der Aktion wie zum Beispiel in Wahlstedt. Filmabende, Diavorträge oder der „Schrauberkurs für Jugendliche“ mussten dort deshalb teilweise ausfallen. Die Auftakt- und Abschlusstouren wurden laut Heiko Birnbaum allerdings gut angenommen.

Großes Lob geht an die Norderstedter Gymnasien. Dort waren teilweise mehr als 100 Personen aktiv. Aus den unterschiedlichsten Bereichen von Privat über Geschäfte, Industriebetriebe, Verwaltungen bis hin zu Kirchen, Vereinen und Schulen hatten sich mehr als 100 Teams gebildet. Heiko Birnbaum: „Das macht deutlich, dass das „Stadtradeln“ vor allem gemeinsam noch mehr Spaß macht.“ Eine Siegerehrung und eine Sonderpreisverlosung werden coronabedingt auf nächstes Jahr verlegt. 2021 wird der Kreis Segeberg übrigens wieder an der Aktion teilnehmen.

Die Ergebnisse in den einzelnen Städten und Kommunen: In Norderstedt gab es mit 892 die meisten Teilnehmenden, 167.221 Kilometer wurden geradelt. In Kaltenkirchen saßen 249 Bürger im Sattel und fuhren 51.775 Kilometer. 132 Aktive und 30.720 Kilometer waren es in Henstedt-Ulzburg. In der Kreishauptstadt Bad Segeberg beteiligten sich 116 Radelnde, die 19.647 Kilometer bewältigten. Bad Bramstedt hatte 40 Aktive am Start, die stolze 14.687 Kilometer zurücklegten. Weitere Teilnehmer waren Neversdorf (32 Aktive und 9600 Kilometer) und Wahlstedt (25 Aktive und 5159 Kilometer).