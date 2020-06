So planen Norderstedter Pastoren die „Konfer“-Zeit

Norderstedt. Die digitale Kommunikation hat auch die Konfirmanden erfasst. Nur kann der Unterricht per Skype oder Zoom nicht die direkte Diskussion über Gott und die Welt ersetzen. Darüber sind sich die Pastorinnen und Pastoren in Norderstedts Kirchen einig.

„Wir haben verschiedene Modelle angedacht und entwickelt, auch für die Konfirmationsfeier, für die Konfi-Camps, -Freizeiten und -Ausflüge“, sagt Ingmar Krüger von der Vicelin-Schalom-Kirche am Immenhorst. Er will am 30. August 20 Jugendliche konfirmieren. „Das muss so stattfinden, wie es die dann aktuelle Lage erlaubt. Wir können auch draußen oder in kleineren Gruppen zu verschiedenen Zeiten konfirmieren“, sagt Krüger. Das Problem: Die Kirche ist bei den Corona-Auflagen zu klein für alle Konfirmanden mit ihren Familien, von der erlaubten Maximal-Anzahl von 50 Personen ganz zu schweigen. Für die Feiern hoffen die Pastoren und Konfirmanden auf weitere Lockerungen.

Absagen musste Krüger auch Info-Abende für die neuen Konfirmanden: „Wir haben alle möglichen Konfirmanden angeschrieben und darum gebeten, sich einzeln anzumelden.“ Ein erstes Treffen mit den neuen Konfirmanden könnte am Sonntag, 23. August, in der Vicelin-Schalom-Kirche am Immenhorst 3 stattfinden. „Ob wir das real oder digital per Skype oder Zoom machen – ich habe verschiedene Ideen“, sagt Krüger.

Präsenztreffen sind für die Konfirmanden sehr wichtig

Christina Henke von der Glashütter Thomaskirche begleitet zurzeit 17 Jugendliche zur Konfirmation, die sie in den November verschieben wollte. „Das kam bei den Familien nicht gut an, und so werden wir die Konfirmation des diesjährigen Jahrgangs wohl erst im Frühjahr 2020 feiern“, sagt die Pastorin. Der Konfirmanden-Unterricht findet digital statt: „Die Konfirmanden sind digital gut aufgestellt, aber wir müssen alle neu lernen und neu denken.“ Allerdings räumt auch Christina Henke ein, dass digitale Treffen kein Ersatz für die Präsenztreffen sein können. „Der Fokus liegt darauf, mit Freude etwas zu lernen, miteinander zu reden, zu diskutieren, und das geht digital nicht gut“, sagt Henke.

Neue Anmeldungen hat sie indes bis jetzt nur wenige, obgleich sie interessante Projekte für die „Konfer“-Zeit aufgelegt hat, beispielsweise einen Besuch bei einem Bestatter, bei der Tagesaufenthaltsstelle oder auf einem Bauernhof.

„Wir wollen mit den Konfirmanden den Glauben suchen, und das geht digital nur schwer“, sagt auch Martin Lorenz von der Emmaus-Kirchengemeinde, zu der die Christus- und die Paul-Gerhardt-Kirche gehören. Er teilt sich den Konfirmanden-Unterricht mit Pastorin Dr. Carolin Paap und Pastor Bernd Neitzel. „Wir treffen uns mit den Jugendlichen alle 14 Tage für 30 Minuten“, sagt Lorenz. „Sobald es geht, wollen wir mit den Konfis auch wieder Fußball spielen“, sagt Bernd Neitzel.

„No risk, no fun“ lautet das Motto der Emmaus-Gemeinde

Die Anmeldungen für neue Gruppen laufen. Ein Info-Abend für neue Konfirmanden ist für Montag, 22. Juni, 18 Uhr, in der Christuskirche an der Kirchenstraße 12 geplant, ein Treffen mit den neuen Konfirmanden soll am Montag, 10. August, folgen. Auf dem Programm der „Konfer“-Zeit, die Neitzel unter das Motto „No risk, no fun“ stellt, stehen Tagesfahrten, ein Wochenende in Dänemark, ein Fest in der Kirche. „Wer mitmachen will, kann mich über WhatsApp unter 0157/74 04 94 13 anrufen.“

Konfi-Camps der Emmaus-Kirchen finden in einem Jugendhaus bei Bremerhaven vom 5. bis 10. Oktober oder vom 22. bis 24. Januar, 19. bis 21. März und 6. bis 11. April statt, weitere Treffen immer dienstags von 17 bis 19 Uhr. Bei den drei Sonnabend-Ausflügen werden eine Synagoge, eine Moschee und eine Diakonie besucht. Ein Anmeldetermin ist am Mittwoch, 17. Juni, 19.30 Uhr, in der Christuskirche, Anmeldeschluss ist am 31. August.

In der Johannes-Kirchengemeinde in Friedrichsgabe, Bahnhofstraße 77, können sich neue Konfirmanden bereits am Dienstag, 9. Juni, und am Donnerstag, 11. Juni, jeweils von 16 bis 19 Uhr informieren und anmelden. Der Konfirmanden-Unterricht dauert von September 2020 bis Frühjahr 2022 (immer montags).

Die Vicelin-Schalom-Kirche bietet ebenfalls eine abwechslungsreiche Konfirmandenzeit an. Ingmar Krüger ist unter ikrueger@vicelin-schalom.de oder per Telefon unter 040/94 36 66 82 zu erreichen.

Pastorin Christina Henke von der Thomaskirche in Glashütte informiert neue Konfirmanden unter Telefon 040/524 00 99 oder unter chhenke-thomaskirche@wtnet.de per E-Mail.