Norderstedt. Die Norderstedter Stadtfeuerwehr hat ihre für Freitag, 13. März, geplante Jahreshauptversammlung wegen des möglichen Infektionsrisikos mit dem Coronavirus abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Es handle sich um eine Vorsorgemaßnahme, sagt Stadtwehrführer Fabian Wachtel. „Wir als Feuerwehr sind eine unverzichtbare Säule in der Sicherheitsarchitektur unserer Stadt und kommen durch diesen Schritt unserer daraus resultierenden Verantwortung nach, ein mögliches Infektionsrisiko zu minimieren.“

Zwar gebe es in Norderstedt nach wie vor keinen bestätigten Verdachtsfall. Trotzdem müsse die Wehr das Worst-Case-Szenario berücksichtigen. „Ein Infektionsverdacht während unserer Vollversammlung und einer möglichen Quarantäneanordnung für alle anwesenden Personen würde den Brandschutz und die Technische Hilfe in unserer Stadt flächendeckend stark einschränken“, sagt der Stadtwehrführer. Eine Behinderung der Tätigkeit der Feuerwehrkräfte der vier Norderstedter Wehren durch einen nicht gänzlich auszuschließenden Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Virus solle vermieden werden. Auch in anderen Städten in Deutschland hätten Feuerwehren ihre Versammlungen als reine Vorsichtsmaßnahme verschoben

Die Entscheidung sei von Wachtel in enger Abstimmung mit Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder getroffen worden. Für die Feuerwehren sei die Terminverschiebung weitgehend unproblematisch. „Es handelt sich um eine feuerwehrinterne Veranstaltung, die inhaltlich auch in anderen Monaten stattfinden kann.“ Man wolle die Jahreshauptversammlung in lockerer Form nachholen.