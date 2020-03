Frauenschutzverein legt sich mit Nachtclub an

Nahe. De Naher Speelstuv speelt wedder op Platt: „Moral in Müggenhusen“ heißt das Stück, das das Amateurtheater auf die Bühne bringt – am Freitag ist Premiere im Bürgerhaus der Gemeinde an der Segeberger Straße 90.

Der Dreiakter vereint nahezu alles, was die Wogen in einem Dorf höher schlagen lassen kann: ein Nachtub, gegen den der Frauenschutzverein auf die Barrikaden geht, ein Jugendclub, für den der Sohn des Bürgermeisters kämpft, und zu allem Überfluss auch noch ein Chemieunternehmen, das eine Mülldeponie eröffnen will. All das interessiert den Gemeinderat allerdings wenig: Er trifft sich lieber zu „Sondersitzungen“ im Nachtclub.

Die Rechnung haben die Gemeindevertreter Addi Moog (Sönke Stoffers), Harm Renner (Martin Behrens) und Bürgermeister Schorsch Noogens (Karsten Schnoor) allerdings ohne den Frauenschutzverein unter dem Vorsitz von Fräulein Postsekretärin Anni Rehbein (Katja Schacht) gemacht. Sie schart des Bürgermeisters Frau Hedi Noogens (Gerdi Thies) und die Gattinnen der Gemeindevertreter Mimi Moog (Michaela Krebs) und Selma Renner (Julia Landschoof) um sich und will dem Nachtclub das rote Licht ausknipsen.

Das ist jedoch nicht die einzige Baustelle in Müggenhusen, denn zu allem Überfluss will auch noch das örtliche Chemieunternehmen im schönsten Naturschutzgebiet eine Deponie eröffnen, was den Hegeringleiter und Oppositionspolitiker Jonny Neelsen (Rolf Löchel) und die junge Lehrerin Uschi Kröger (Sarah Schnoor) auf den Plan ruft.

Aufführungen: Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. März, Mittwoch, 18. März, sowie Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. März, Beginn 20 Uhr, sonntags 17 Uhr, 7 Euro, nur Abendkasse.