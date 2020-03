Norderstedt. Vor einem Jahr machte Reiner Schulenburg seiner Kirchengemeinde einen ungewöhnlichen Vorschlag. Er würde gern die Konzertreihe „Viceliner Wohlklänge“ gründen, dafür Musiker engagieren und auch das Honorar zahlen. Die Kirche müsse lediglich den Kirchsaal zur Verfügung stellen. Die Vicelin-Kirche war begeistert.

Mittlerweile werden die einstündigen Konzerte beim Publikum immer beliebter, zumal der Eintritt frei ist. Beim Konzert mit dem Musiker-Ehepaar Cornelia Schünemann-Gärtner und Andreas Gärtner war der Kirchsaal mit rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gut besetzt.

Was aber treibt Reiner Schulenburg, die Honorare für die Musiker zu übernehmen? Das können 1000 Euro pro Konzert werden, je nach Besetzung – zu viel für eine kleine Kirchengemeinde. „Ich habe etwas Schönes zu tun“, sagt Reiner Schulenburg schlicht. Er ist pensionierter Pastor, arbeitete in der Kirche Zachäus in Hamburg-Langenhorn, lebt bereits seit 1961 am Heidehofweg in Norderstedt und ist nach seiner Pensionierung Mitglied der Vicelin-Schalom-Gemeinde geworden. „Ich kam auf die Idee, als mein Sohn einen jungen Musiker bei mir einquartierte, der bei ihm Instrumentenbau lernt und Auftrittsmöglichkeiten suchte“, sagt Schulenburg. Also besorgte der Pensionär dem Lehrling eine Bühne und übernahm auch noch Kosten und Organisation. „Gegen Spendenbescheinigung für meine Steuererklärung“, lächelt er.

Inzwischen hat er sich mit Kirchenmusikdirektor Bernd Leste, der langjähriger Kantor an der Norderstedter Christuskirche war, einen versierten Organisator geholt, der zudem in der hiesigen Musikerszene gut vernetzt ist und für „Nachschub“ sorgen kann. „Ich finde die Idee von Reiner Schulenburg wunderbar“, sagt Leste, der auch schon Konzerte an der Hillebrand-Orgel gegeben und Musiker am Flügel begleitet hat. Die Orgel aber muss gereinigt werden. „Das kostet 12.000 Euro, und so kamen wir auf die Idee, dafür am Ende eines Konzerts der „Viceliner Wohlklänge“ um Spenden zu bitten“, sagt Leste.

Das nächste Konzert der „Viceliner Wohlklänge“ findet statt am Freitag, 3. April, 18 Uhr: Inge-Ellen Kammesheidt an Oboe und Englisch-Horn und Pianist Bernd Leste spielen Werke von Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Antonín Reicha und Eugène Bozza