Norderstedt. Was für ein Ausbruch! In den ersten zwei Dritteln des Stücks „Der Vorname“ plätschert Yvonne Fröhlichs Spiel als Elisabeth eher seicht dahin. Bis zum Wutausbruch. Endlich darf sie zeigen, was sie drauf hat. Sie schreit und zickt alle Wut, die sich in der braven Hausfrau Elisabeth aufgestaut hat, von der Seele. Vergessen sind Harmoniesucht und Versöhnungsversuche. Elisabeth macht nicht mehr mit – und geht. Yvonne Fröhlich erhält für diese Bravour-Szene jubelnden Applaus und wird zum Star der Premiere.

Das Theater Pur führt die bekannte Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière im Festsaal am Falkenberg auf. Das Publikum im voll besetzten Haus war bei der Premiere hellauf begeistert. „Der Vorname“ thematisiert, dass ein Vater seinen Sohn „Adolf“ nennen will.

Regisseurin Burga Jonas wollte mit dem Stück auf den grassierenden Rechtsradikalismus hinweisen. Das aber findet kaum statt – leider. Der Plan, mit Komik das Publikum einzufangen, um gleichzeitig den Rechtsruck in der Gesellschaft anzuprangern, ist offenbar schwierig umzusetzen. So bleibt am Ende nur der Witz.

Christian Lentfer spielt Elisabeths Ehemann Pierre als schulmeisterlichen Macho. Lutz Lammek bedient als Vincent Larchet bestens die Selfmademan-Attitüde, spricht aber zu leise und zu schnell, sodass zumindest bei der Premiere manch fieser Spruch dieses Egomanen stecken bleibt. Seine schwangere Ehefrau Anna setzt Nadine Chiara Carstensen mit Natürlichkeit und kontrolliertem Temperament in Szene. Daniel Dekkers ist als Claude sensibel und zurückhaltend, auch als er ein Geheimnis verrät, das die sorgsam gepflegte Familien-Idylle platzen lässt und zu Elisabeths Wutausbruch führt.

Aufführungen: Sonnabend, 14. März, 19 Uhr, und Sonntag, 15. März, 16 Uhr, Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 90. Karten zu 11 Euro, Schüler 6,70 Euro, gibt es im Vorverkauf, unter 040/60 94 17 57, unter tickets@theaterpur.de per E-Mail und an der Abendkasse.