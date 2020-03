Norderstedt/Fehmarn. Das Jugendlandheim der Stadt Norderstedt in Lemkenhafen auf Fehmarn sucht einen Betreiber. Er soll das 90-Betten-Haus, in dem vor allem Jugendgruppen aus Norderstedt, aber auch aus ganz Deutschland seitmehr als fünf Jahrzehnten Ferien machen, in die Zukunft führen und ihm ein neues, unverwechselbares Profil geben, mit dem es auf dem Markt bestehen kann.

Die Stadtverwaltung sucht einen zuverlässigen und erfahrenen Betreiber, der einen Pachtvertrag über 25 Jahre abschließen möchte. Bewerben können sich Interessenten bis zum 17. April. „Von Vorteil wären zudem ein Bezug zur Stadt Norderstedt sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung“, heißt es in der Ausschreibung der Stadt. Zwingende Voraussetzungen für jeden Bewerber sind hingegen die langjährige Erfahrung in einem Herbergsbetrieb, die Einbettung in eine zukunftssichere Organisationsstruktur, ein gutes Netzwerk und die Gewährleistung, das Heim in Lemkenhafen das ganze Jahr über offen zu halten. Letzteres ist eine betriebswirtschaftliche Herausforderung, an der die Einrichtung in ihrer alten Organisationsstruktur immer gescheitert war.

In den Wintermonaten stand das Heim immer leer

Das 1890 erbaute Gebäude in direkter Lage am Meer in Lemkenhafen wurde 1963 als Harksheider Jugendlandheim eröffnet und von einem ehrenamtlichen Förderverein mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt zuverlässig bis 2019 betrieben – allerdings nur während der Saison von Frühsommer bis Herbst. In den Wintermonaten stand das Heim immer leer. Das soll sich mit dem neuen Betreiberkonzept nun möglichst ändern. Wie überhaupt alles im betagten Heim an der Küste. Zwar hatte die Politik 2019 über einen Abriss des alten, nicht mehr zeitgemäß eingerichteten und den Brandschutzauflagen nicht genügenden Hauses diskutiert. Schließlich entschied man sich aber doch einstimmig für die Kernsanierung des historischen Gebäudes in Lemkenhafen, das auch schon mal ein Krankenhaus war.

Für die aufwendigen Arbeiten veranschlagt die Stadt 3 Millionen Euro, die vom Jugendhilfeausschuss im Haushalt bereitgestellt wurden. Derzeit werde geplant, wie das Innere des Hauses in Zukunft aussehen könnte. Früher hatte das Heim 25 Zimmer mit 81 Betten. Bis zu acht Personen kamen in einem Raum unter, nur teilweise hatten die Zimmer eine eigene Dusche und ein WC. Doch die Übernachtung mit Vollpension kostete auch nur etwa 26 Euro pro Person.

Nach der Kernsanierung soll das Haus neben Übernachtungszimmern mit 90 Betten auch eine Küche mit Ausgabebüfett, einen Speisesaal, einen Empfangsbereich mit Bistro und vor allem Tagungsräume vorweisen. Diese sollen die Möglichkeit eröffnen, auch abseits der Sommersaison neue Zielgruppen für das Heim zu erschließen.

Die 60.000 Euro an städtischen Zuschüssen werden gestrichen

Nach einem von der Politik beschlossenen Eckpunkte-Papier soll der Fokus der Einrichtung nach wie vor auf Kinder- und Jugendgruppen und Norderstedter Familien mit geringem Einkommen liegen. Doch das Heim soll bei aller Gemeinnützigkeit auch rentabel betrieben werden. Die 60.000 Euro an städtischen Zuschüssen, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten jährlich an den Betreiberverein flossen, werden gestrichen. Aufgefangen werden könnte das über das Gruppen-Geschäft, etwa Tagungen von Firmen, Netzwerktreffen, Fortbildungen der Stadtverwaltung, Probenwochenenden von Musikgruppen oder Treffen von Polit-Jugendorganisationen.

Die familiäre Atmosphäre des Hauses soll erhalten bleiben – eben nur in einer modernen Gestaltung und Ausstattung: WLAN im ganzen Haus, multifunktionale Räume mit medialer Ausstattung, Toiletten und Duschen auf jedem Zimmer. Und der Außenbereich mit seinem Anlegesteg in der Ostsee, dem Beachvolleyball-Platz und der Surfschule sollen aufgehübscht und begrünt werden. Die Stadt betont, dass ein neuer Betreiber bei der Planung des Hauses aber auch noch eigene Ideen einbringen könne.

Nicht zuletzt soll der Betreiber auch einen neuen Namen für das Norderstedter Feriendomizil finden. Jugendlandheim Lemkenhafen – das hört sich doch zu sehr nach längst vergangenen Zeiten an.

Bewerbungen an julia.major@norderstedt.de

